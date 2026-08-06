Pfizer hebt Umsatzprognose an – doch Milliardenverlust belastet den Konzern

Im zweiten Quartal erzielte Pfizer einen Umsatz von gut 15 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Plus von rund drei Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und lag über den durchschnittlichen Erwartungen der Analysten. Als wichtiger Wachstumstreiber erwies sich Eliquis. Der Blutverdünner gehört zu den umsatzstärksten Produkten des Konzerns und konnte die rückläufigen Erlöse mit Covid-19-Produkten teilweise ausgleichen. Auch andere etablierte Präparate wie Vyndaqel und Padcev sowie neuere Produkte gelten als wichtige Säulen der künftigen Umsatzentwicklung.

Der US-Pharmakonzern Pfizer blickt nach einem überraschend guten zweiten Quartal zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Das Unternehmen erwartet 2026 nun einen Umsatz zwischen 60,5 und 62,5 Milliarden US-Dollar. Damit wurde vor allem das untere Ende der bisherigen Prognosespanne um eine Milliarde Dollar angehoben. Die Gewinnziele bestätigte Pfizer hingegen. In ihnen sind unter anderem Belastungen aus einer Lizenzvereinbarung berücksichtigt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Beim bereinigten Gewinn je Aktie musste Pfizer dagegen einen leichten Rückgang hinnehmen. Er sank um einen Cent auf 0,77 Dollar. Unter dem Strich schrieb der Konzern einen Verlust von 248 Millionen Dollar, nachdem im Vorjahresquartal noch ein Überschuss von 2,9 Milliarden Dollar verbucht worden war. Ausschlaggebend waren vor allem milliardenschwere Abschreibungen im Zusammenhang mit einer gescheiterten Studie für ein Lungenkrebsmedikament.

Parallel verschärft Pfizer seinen Sparkurs. Der Konzern will von 2027 bis 2029 weitere eine Milliarde Dollar einsparen. Geplant sind unter anderem eine Optimierung des Produktportfolios und des Produktions- und Forschungsnetzwerks sowie höhere Produktivität. Zusammen mit den bis Ende 2026 vorgesehenen Einsparungen von rund 5,7 Milliarden Dollar sollen sich die Kostensenkungen bis 2029 auf insgesamt 6,7 Milliarden Dollar summieren.

Die Börse reagierte zunächst zurückhaltend. Die Pfizer-Aktie gab im vorbörslichen US-Handel leicht nach. JPMorgan bestätigte nach den Quartalszahlen und der angehobenen Umsatzprognose die Einstufung „Neutral“ mit einem Kursziel von 28 Dollar. Analyst Chris Schott wertete die Zahlen als positive Überraschung. Zwar sei die Aktie weiterhin vergleichsweise günstig bewertet, doch benötige es weitere belastbare Daten aus der Entwicklungspipeline, um die Stimmung der Anleger nachhaltig zu verbessern.

Pfizer setzt deshalb auf neue Wachstumsquellen. Dazu zählt unter anderem Litfulo, das als mögliche orale Konkurrenz zu Incytes Vitiligo-Medikament Opzelura entwickelt wird. Zudem sollen Pipeline-Projekte, Übernahmen und weitere Effizienzmaßnahmen langfristig den Weg aus der Abhängigkeit von früheren Covid-Erlösen ebnen.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,57 % und einem Kurs von 25,81EUR auf NYSE (06. August 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.