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    **elumeo verklagt Vodafone – Montega sieht bis zu 30 Euro je Aktie**

    **elumeo verklagt Vodafone auf Schadenersatz – Montega sieht erhebliches Kurspotenzial**

    Die Berliner elumeo SE verschärft ihren rechtlichen Konflikt mit Vodafone. Die 100-prozentige Tochtergesellschaft Juwelo Deutschland GmbH hat eine Vereinbarung mit einem Prozessfinanzierer geschlossen und gemeinsam mit drei weiteren Klägern eine Schadensersatzklage gegen zwei Gesellschaften des Vodafone-Konzerns auf den Weg gebracht. Das teilte elumeo am 3. August 2026 per Ad-hoc-Mitteilung mit.

    Im Mittelpunkt stehen nach Darstellung von Juwelo überhöhte Einspeiseentgelte, die Vodafone über einen Zeitraum von 14 Jahren für die Verbreitung des Juwelo-Programms in seinen Kabelnetzen verlangt haben soll. Juwelo macht in dem Verfahren einen Schaden im niedrigen dreistelligen Millionenbereich geltend. Konkrete Angaben zur exakten Klagesumme veröffentlichte elumeo nicht. Die Gesellschaft betont, dass nun ihre Rechtsvertreter mit der Erhebung der Klage beauftragt worden seien.

    Die Prozessfinanzierungsvereinbarung soll die erwarteten Kosten des Verfahrens vollständig abdecken. Damit wäre elumeo nach eigener Darstellung nicht mit den laufenden Prozesskosten belastet. Ob und in welcher Höhe ein Schadenersatzanspruch durchgesetzt werden kann, ist jedoch offen. Vodafone hat sich zu den Vorwürfen in der vorliegenden Mitteilung nicht geäußert.

    Das Analysehaus Montega bewertet die Nachricht deutlich optimistischer. In einer am 4. August veröffentlichten Studie stuft es die Aktie weiterhin mit „Kaufen“ ein und bestätigt das Kursziel von 2,80 Euro für die kommenden zwölf Monate. Analyst Ingo Schmidt beziffert die von Juwelo geforderte Summe nach eigenen Informationen auf rund 180 Millionen Euro. Bezogen auf 5,93 Millionen ausstehende Aktien entspräche dies rechnerisch einem Bruttozufluss von bis zu rund 30 Euro je Aktie – vor Abzug einer möglichen Erfolgsbeteiligung des Prozessfinanzierers.

    Montega spricht deshalb von einem asymmetrischen Chance-Risiko-Profil. Die Klagekosten würden übernommen, während ein erfolgreicher Ausgang einen erheblichen Mittelzufluss ermöglichen könnte. Zudem könnte Juwelo im Erfolgsfall dauerhaft bis zu 1,4 Millionen Euro pro Jahr bei den Einspeiseentgelten einsparen. Laut Montega werden die Ansprüche durch drei kartellrechtliche Gutachten gestützt; auch der Beitritt weiterer Kläger wird als positives Signal gewertet. Diese Einschätzungen stammen allerdings vom Analysehaus und stellen keine gerichtliche Bewertung der Erfolgsaussichten dar.

    Unabhängig vom Verfahren erwartet Montega, dass sich das operative Geschäft 2026 nach der abgeschlossenen Restrukturierung planmäßig entwickelt. Die internationale Expansion soll durch eine KI-gestützte Mehrsprachentechnologie unterstützt werden. Das Kursziel berücksichtigt mögliche Erlöse aus der Vodafone-Klage ausdrücklich noch nicht. Der Ausgang des Verfahrens bleibt damit ein wesentlicher, zugleich hochgradig unsicherer Faktor für die weitere Bewertung von elumeo.



    elumeo

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    ISIN:DE000A11Q059WKN:A11Q05
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    Die elumeo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,54 % und einem Kurs von 1,920EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.




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