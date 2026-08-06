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    **Euro nimmt weiter Fahrt auf: Diese Konjunkturdaten sind jetzt entscheidend**

    **Euro nimmt weiter Fahrt auf: Diese Konjunkturdaten sind jetzt entscheidend**
    Foto: Aleksandr Grechanyuk - 471523012

    **Euro setzt Erholung fort – Märkte blicken auf Konjunkturdaten**

    Der Euro hat seine Erholung gegenüber dem US-Dollar zu Wochenbeginn zunächst fortgesetzt. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Montag bei 1,1535 US-Dollar fest, nach 1,1485 Dollar am Freitag. Damit kostete der Dollar 0,8669 Euro, verglichen mit 0,8707 Euro zum Ende der Vorwoche. Auch gegenüber anderen wichtigen Währungen zeigte sich die Gemeinschaftswährung überwiegend stabil. Die EZB taxierte den Euro auf 0,85633 britische Pfund, 180,73 japanische Yen und 0,9320 Schweizer Franken.

    Am Dienstag gab der Euro auf Basis des EZB-Referenzkurses zwar leicht nach. Die Notenbank setzte ihn bei 1,1515 Dollar fest. Im New Yorker Handel konnte die Gemeinschaftswährung ihre Verluste jedoch teilweise wieder wettmachen und stieg zuletzt auf 1,1526 Dollar. Das Tagestief hatte zuvor nahe der Marke von 1,15 Dollar gelegen. Der Dollar kostete am Dienstag 0,8684 Euro. Gegenüber dem Pfund lag der Euro bei 0,85639, gegenüber dem Yen bei 181,26 und gegenüber dem Franken bei 0,9319.

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    Für Unterstützung sorgten vor allem fallende Rohölpreise. Aussagen des US-Finanzministers Scott Bessent nährten die Hoffnung auf eine Einigung im Iran-Krieg und eine mögliche Öffnung der Straße von Hormus für den internationalen Schiffsverkehr. Eine Entspannung an dieser wichtigen Handelsroute dämpfte die Nachfrage nach dem Dollar als globaler Krisen- und Leitwährung. Hinzu kam ein unerwarteter Rückgang der US-Auftragseingänge in der Industrie im Juni. Gleichzeitig gingen die Erwartungen an eine mögliche Zinserhöhung der US-Notenbank etwas zurück – ein Faktor, der den Dollar zusätzlich belastete.

    Am Mittwoch setzte der Euro seine Aufwärtsbewegung zunächst fort. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1542 Dollar gehandelt und blieb damit in der Nähe des höchsten Stands seit Juni. Nach Einschätzung der Landesbank Helaba könnte der seit Mitte April bestehende Abwärtstrend überwunden sein. Damals war der Euro von rund 1,18 Dollar bis unter 1,14 Dollar gefallen.

    Im weiteren Wochenverlauf richten sich die Blicke der Marktteilnehmer auf die Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und den USA. Besonders wichtig ist der ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor. Zugleich bleibt der Yen ein Unsicherheitsfaktor. Interventionen der japanischen und US-Notenbank konnten die japanische Währung bislang nur vorübergehend stützen. Dauerhafte Impulse für den Euro dürften daher vor allem von Konjunkturdaten, der Geldpolitik und der geopolitischen Entwicklung ausgehen.



    EUR/USD

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    ISIN:EU0009652759WKN:965275

    Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 1,155USD auf Forex (06. August 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.




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