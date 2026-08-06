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    **DHL-Aktie: Rückkäufe verpuffen – Sicherheitsrisiken bremsen**

    **DHL-Aktie: Rückkäufe verpuffen – Sicherheitsrisiken bremsen**
    Foto: Frank - stock.adobe.com

    **DHL Group: Aktienrückkäufe, Sicherheitsdebatte und verhaltener Kursimpuls**

    Die DHL Group steht derzeit im Spannungsfeld zwischen operativer Stabilisierung, attraktiver Kapitalrückführung und sicherheitspolitischen Risiken. Einerseits bestätigte der Logistikkonzern seine Anfang Juli angehobene Prognose und stockte sein Aktienrückkaufprogramm auf. Andererseits belastete ein Verfahren in Litauen die öffentliche Wahrnehmung, während die Aktie nach einem starken Kursanstieg zunächst keine weiteren Impulse erhielt.

    Nach Angaben der Deutsche Post AG wurden zwischen dem 27. und 31. Juli 2026 keine weiteren eigenen Aktien erworben. Seit Beginn des laufenden Rückkaufprogramms am 2. April beläuft sich die Zahl der zurückgekauften Titel damit auf insgesamt 5.115.557 Aktien. Die Einzeltransaktionen veröffentlicht das Unternehmen auf seiner Investor-Relations-Internetseite. Die Maßnahme ist Teil der Kapitalmarktpolitik des Konzerns und soll unter anderem die Aktionärsrendite unterstützen.

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    An der Börse zeigte die Aufstockung zunächst jedoch keine Wirkung. Die DHL-Aktie gab im frühen Handel um 1,5 Prozent auf 56,88 Euro nach. Damit setzte sich die Verschnaufpause nach dem kräftigen Anstieg seit Anfang April fort. Die Titel hatten sich zuletzt dem höchsten Stand seit rund fünf Jahren und damit dem Rekordniveau aus der Corona-Zeit angenähert. Seit Jahresbeginn steht dennoch ein Kursplus von knapp 22 Prozent zu Buche.

    Auch die vom Unternehmen in Aussicht gestellten Rückzahlungen von US-Zöllen konnten den Kurs nicht stützen. Die bestätigte Jahresprognose sorgte ebenfalls nicht für zusätzlichen Rückenwind. Analysten verwiesen bei der Bewertung der Quartalszahlen auf niedrige Vergleichswerte, die das ausgewiesene Wachstum begünstigt hätten.

    Die Deutsche Bank Research hält dennoch an ihrer positiven Einschätzung fest. Analyst Harishankar Ramamoorthy bestätigte die Einstufung „Buy“ sowie das Kursziel von 60 Euro. Größere Überraschungen hätten die detaillierten Quartalszahlen nicht enthalten. Nach Einschätzung der Bank könnte die Talsohle bei den Ergebnisprognosen inzwischen durchschritten sein. Unterstützung komme insbesondere von einer robusten Entwicklung im Express- und Frachtgeschäft. Die jüngste Ausweitung des Aktienrückkaufs sei positiv, lasse aber weiterhin Spielraum für eine stärkere Kapitalrückführung.

    Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt ein Verfahren in Litauen gegen fünf mutmaßliche Versender von Brandsätzen. Ein DHL-Vertreter erklärte vor Gericht, dass ein Paket im Juli 2024 im Logistikzentrum Leipzig kurz vor dem Verladen Feuer gefangen habe. Eine Flugverspätung habe verhindert, dass der Brandsatz während des Flugs detonierte. Ein weiterer Versand setzte in Großbritannien einen Lagerhausbrand in Gang. DHL übermittelte Untersuchungsergebnisse an die litauischen Behörden und verschärfte nach eigenen Angaben seine Sicherheitsmaßnahmen. Die Vorfälle unterstreichen damit neben den finanziellen Chancen auch die operativen und regulatorischen Risiken des internationalen Paketgeschäfts.



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    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,31 % und einem Kurs von 55,56EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.




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