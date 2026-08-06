Nordex: Großaufträge über mehr als 1 Gigawatt aus USA und Türkei**

In den Vereinigten Staaten erhielt Nordex drei neue Aufträge über insgesamt mehr als 480 Megawatt. Die Verträge umfassen die Lieferung von 81 Turbinen des Typs N163/5.X. Produziert werden die Anlagen im Nordex-Werk im US-Bundesstaat Iowa. Angaben zu den Kunden oder den konkreten Projekten machte das Unternehmen nicht. Die Aufträge zeigen nach Einschätzung des Konzerns, dass Nordex trotz des politisch schwierigen Umfelds in den USA auf das Vertrauen seiner Kunden bauen kann.

Der Windkraftanlagenbauer Nordex profitiert weiterhin von einer robusten Nachfrage nach Onshore-Turbinen. Innerhalb weniger Tage meldete das Unternehmen neue Aufträge aus den USA und der Türkei mit einer Gesamtkapazität von mehr als einem Gigawatt. Die Bestellungen stärken den Auftragsbestand und unterstreichen die internationale Präsenz des im MDAX und TecDAX notierten Konzerns.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump ist die langfristige Bedeutung der Windenergie in den Vereinigten Staaten schwerer einzuschätzen. Trump steht erneuerbaren Energien kritisch gegenüber. Gleichzeitig wächst der Strombedarf des Landes deutlich. Insbesondere der Bau zahlreicher Rechenzentren im Zuge des Booms bei künstlicher Intelligenz treibt die Nachfrage nach zusätzlicher Erzeugungskapazität. Für Windkraftanbieter eröffnet dies trotz politischer Unsicherheiten Geschäftsmöglichkeiten.

Zum Vergleich: Im gesamten zweiten Quartal hatte Nordex Aufträge über knapp 3.100 Megawatt verbucht. Die neuen US-Verträge leisten damit einen spürbaren Beitrag zum Neugeschäft des Unternehmens.

In der Türkei erhielt Nordex von der Türkerler Holding zudem einen Auftrag über rund 525 Megawatt. Der Vertrag umfasst die Lieferung und Errichtung von 72 Turbinen des Typs N175/6.X sowie einen Premium-Servicevertrag über zehn Jahre. Dieser kann auf bis zu 25 Jahre verlängert werden. Die Anlagen sind für das Windprojekt „YEKA-5 R25 Sivas“ in der Provinz Sivas vorgesehen. Die Installation der ersten Turbine soll im dritten Quartal 2027 beginnen. Nordex bezeichnet den Auftrag als den bislang größten Einzelauftrag für Windenergieanlagen im türkischen Markt.

Mit einem Marktanteil von 34 Prozent ist Nordex in der Türkei bereits stark positioniert. Die Partnerschaft mit der Türkerler Holding, einem langjährigen Kunden, soll diese Stellung weiter festigen.

Nordex hat seit der Gründung 1985 weltweit mehr als 64 Gigawatt Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert. 2025 erzielte der Konzern rund 7,6 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigte mehr als 11.100 Mitarbeiter. Neben Iowa produziert Nordex unter anderem in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien und der Türkei.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 38,46EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.