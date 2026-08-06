Siltronic-Aktie vor Trendwende: Analysten sehen kräftiges Kurspotenzial**

Besonders aufmerksam wurde die Hochstufung durch die Schweizer Großbank UBS aufgenommen. Analyst Harry Blaiklock setzte Siltronic von „Neutral“ auf „Buy“ herauf und erhöhte das Kursziel von 82 auf 105 Euro. Die Aktie verfüge über „mehr als nur Wafer-dünnes Aufwärtspotenzial“, heißt es in der Studie. Nach Einschätzung der UBS könnte der Umsatz des Unternehmens nach einem vierjährigen Abwärtszyklus nun vor einer nachhaltigen Erholung stehen. Als wesentliche Kurstreiber nennt die Bank ein sich verknappendes Angebot, eine anziehende Nachfrage und daraus resultierende höhere Preise.

Die Aktien des Waferherstellers Siltronic sind zu Wochenbeginn deutlich gestiegen. Auslöser waren mehrere positive Analystenkommentare, die auf eine mögliche Trendwende im Geschäft mit Halbleiterwafern hindeuten. Nach einem zunächst kräftigen Anstieg um rund sieben Prozent im frühen Xetra-Handel bröckelten die Gewinne zwar wieder ab. Zuletzt lag die Aktie jedoch noch etwa drei Prozent im Plus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch die Privatbank Berenberg sieht eine Verbesserung der operativen Perspektiven. Sie hob das Kursziel für Siltronic von 66 auf 90 Euro an, beließ die Einstufung jedoch bei „Hold“. Analyst Gustav Froberg verwies auf eine Investment-Story, die derzeit grundsätzlich für den Waferproduzenten spreche. Die aktuelle Bewertung der Aktie erscheine allerdings bereits ambitioniert. Nach den jüngsten Quartalszahlen sieht Berenberg die Ertragslage an einem entscheidenden Wendepunkt.

Dabei zeichnet sich eine unterschiedliche Entwicklung in den wichtigsten Marktsegmenten ab. Die stark steigende Nachfrage nach Servern erhöht den Bedarf an 300-Millimeter-Wafern, die insbesondere für leistungsfähige und moderne Halbleiter zum Einsatz kommen. Gleichzeitig scheint die Nachfrage nach 200-Millimeter-Wafern ihren Tiefpunkt überwunden zu haben. Erste Anzeichen für eine Belebung in diesem Bereich hatten der Siltronic-Aktie bereits in der Vorwoche kräftigen Auftrieb verliehen.

Mit UBS, Deutscher Bank und Kepler Cheuvreux sprechen sich damit inzwischen mehrere Institute für einen Kauf der Aktie aus. Die positive Einschätzung der Analysten basiert vor allem auf der Erwartung, dass Siltronic 2027 beim Umsatz den Wendepunkt erreichen könnte. Nach dem lang anhaltenden Abschwung würden eine Erholung der Nachfrage und ein knapperes Angebot den Preisdruck zugunsten der Hersteller verändern.

Gleichwohl bleibt die Bewertung ein möglicher Hemmschuh. Während UBS bereits deutliches Kurspotenzial sieht, mahnt Berenberg zur Zurückhaltung. Für Anleger ergibt sich damit ein ambivalentes Bild: Die operative Perspektive hellt sich auf, doch ein Teil der erwarteten Erholung könnte bereits im Aktienkurs enthalten sein.

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 78,70EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.