Zurich treibt im ersten Halbjahr die Ergebnisse weiter in die Höhe

Seit Jahren Erfolgsgarant ist die Sparte P&C. Da legten die Prämieneinnahmen weiter zu, und zwar um 10 Prozent auf 29,9 Milliarden Dollar. Der Schaden-Kosten-Satz als Maß für die operative Profitabilität hat sich gegenüber dem guten Vorjahreswert nur leicht um 0,3 Punkte auf 92,7 Prozent verschlechtert. Größere Katastrophenereignisse blieben aus.

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Zurich -Gruppe hat im ersten Halbjahr mehr Geld verdient und die Ergebnisse deutlich gesteigert. Dabei gelang es dem Konzern, in der Unfall- und Schadensversicherung (P&C) weiter profitabel zu wachsen. Aber auch im Lebengeschäft kann die Zurich punkten. Der Betriebsgewinn (Business Operating Profit - BOP) der Zurich kletterte in den Monaten Januar bis Juni um 13 Prozent auf 4,77 Milliarden US-Dollar, wie der Versicherungskonzern am Donnerstag mitteilte. Damit wurde die im Vorjahr gesetzte Rekordmarke geknackt. Unter dem Strich stieg der Reingewinn um 14 Prozent auf 3,49 Milliarden Dollar. Damit übertraf die Zurich die Vorgaben der Analysten klar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Betriebsgewinn BOP nahm im P&C-Geschäft um 16 Prozent auf 2,81 Milliarden Dollar zu. Vor allem aber auch in der Lebensversicherung (plus 23 Prozent auf 1,27 Milliarden) und im Geschäft mit dem US-Partner Farmers (plus 2 Prozent auf 1,18 Milliarden) rückte der BOP vor.

Die Zurich sieht sich weiterhin auf gutem Weg, die in dem bis 2027 laufenden Dreijahresprogramm gesetzten Ziele zu übertreffen. Mit einer Eigenkapitalrendite von 25,1 Prozent im ersten Halbjahr liegt der Konzern bereits über der Vorgabe von "mindestens 23 Prozent". Für das Lebengeschäft wurde die BOP-Prognose mit einem Wachstum von 10 Prozent leicht angehoben.

Den nächsten Wachstumsschritt vollzieht die Zurich in der Spezialversicherung, wo für knapp 11 Milliarden Dollar der britische Anbieter Beazley zugekauft wurde. Die Übernahme soll noch in diesem Jahr vollzogen werden./mk/tt/AWP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zurich Insurance Group Aktie Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,44 % und einem Kurs von 656,9 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:48 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zurich Insurance Group Aktie um -0,73 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,47 %. Die Marktkapitalisierung von Zurich Insurance Group bezifferte sich zuletzt auf 99,34 Mrd.. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 591,89CHF. Von den letzten 9 Analysten der Zurich Insurance Group Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 520,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 902,00CHF was eine Bandbreite von -20,83 %/+37,33 % bedeutet.





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