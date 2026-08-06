Sinkende Ölpreise treiben deutsche Anleihen – doch die Ruhe trügt

Auslöser der Marktbewegung waren Signale aus Washington und Teheran. US-Präsident Donald Trump kündigte neue Gespräche mit dem Iran an und sagte zugleich einen geplanten Großangriff ab. Die Gespräche sollten noch am Montag stattfinden. Zudem deutete der Iran Fortschritte bei Verhandlungen mit Oman über die Verwaltung der strategisch wichtigen Straße von Hormus an. Außenminister Abbas Araghchi erklärte, die Gespräche befänden sich in der Endphase. Eine unabhängige Bestätigung der geplanten Gespräche lag zunächst allerdings nicht vor.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind zu Wochenbeginn zunächst deutlich gestiegen. Ausschlaggebend war vor allem die Entspannung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran, die einen kräftigen Rückgang der Rohölpreise auslöste. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future legte am Montag im Tagesverlauf um 0,38 Prozent auf 124,83 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank auf 3,14 Prozent. Zum Handelsstart hatte der Bund-Future sogar 0,43 Prozent höher bei 124,76 Punkten notiert, während die Rendite zehnjähriger Titel bei 3,15 Prozent lag.

Die Straße von Hormus ist eine zentrale Route für den weltweiten Öl- und Gastransport. Eine mögliche Öffnung für den Schiffsverkehr nahm den Märkten vorübergehend die Sorge vor einer länger anhaltenden Angebotsverknappung. Entsprechend gaben die Ölpreise zum Wochenbeginn deutlich nach. Für die Anleihemärkte war dies ein wichtiges Signal: Sinkende Energiekosten dämpfen den Inflationsdruck und verringern damit die Wahrscheinlichkeit weiterer Leitzinserhöhungen durch die Europäische Zentralbank. Niedrigere Zinserwartungen stützen typischerweise die Kurse bereits umlaufender Anleihen.

Am Dienstag setzte sich die positive Entwicklung zunächst fort. Der Bund-Future stieg am Nachmittag um 0,34 Prozent auf 125,22 Punkte, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,11 Prozent. Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent nährten die Hoffnung auf eine Einigung und eine freie Durchfahrt durch die Meerenge. Er sagte, es bestehe die Möglichkeit, noch am selben oder am folgenden Tag eine Vereinbarung zu erzielen.

Im weiteren Handelsverlauf überwog jedoch wieder Vorsicht. Der Bund-Future bewegte sich am Dienstagmorgen mit 124,78 Punkten kaum. Die Ölpreise zogen erneut an, nachdem Zweifel an einer dauerhaften diplomatischen Lösung aufgekommen waren. Ein Handelsschiff wurde vor der Küste Omans von einem unbekannten Geschoss getroffen. Zudem setzte Trump dem Iran ein neues Ultimatum. Damit bleibt die geopolitische Lage hochunsicher. Für die Anleihemärkte bedeutet dies: Weitere Kursgewinne hängen maßgeblich davon ab, ob die Ölpreise nachhaltig sinken und die Gespräche tatsächlich zu einer Stabilisierung führen.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 125,3EUR auf L&S Exchange (06. August 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

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