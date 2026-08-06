Bank of America senkt Beteiligung an NORMA Group auf 7,70 Prozent**

Zum 29. Juli 2026 lag der Gesamtanteil aus Aktien und Finanzinstrumenten bei 7,78 Prozent. Davon entfielen 6,24 Prozent beziehungsweise 1.988.500 Stimmrechte auf Aktien und weitere 1,54 Prozent auf Instrumente. In einer zweiten Meldung, die eine Schwellenberührung zum 30. Juli betrifft, weist die Bank of America anschließend einen Gesamtanteil von 7,70 Prozent aus. Der Aktienanteil sank dabei auf 6,16 Prozent beziehungsweise 1.964.268 Stimmrechte. Der Anteil der Instrumente blieb mit 1,54 Prozent nahezu unverändert.

Die Bank of America Corporation hat ihre Beteiligung an der NORMA Group SE neu gemeldet. Aus den am 3. August 2026 über EQS veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen geht hervor, dass die dem US-Finanzkonzern zugerechneten Stimmrechtsanteile an dem Maintaler Verbindungstechnik-Spezialisten binnen kurzer Zeit leicht zurückgegangen sind.

Die Stimmrechte werden nicht direkt von der Bank of America gehalten, sondern über die Konzerngesellschaft Merrill Lynch International zugerechnet. In der Beteiligungskette erscheinen unter anderem NB Holdings Corporation, BofAML Jersey Holdings Limited und BofAML EMEA Holdings 2 Limited. Die Mitteilungen führen zudem weitere Gesellschaften des Bank-of-America-Konzerns auf, darunter BofA Securities und die Bank of America, National Association.

Bei den meldepflichtigen Instrumenten handelt es sich zunächst um sogenannte „Rights to Recall“ mit 403.050 Stimmrechten beziehungsweise 1,26 Prozent sowie „Rights of Use“ mit 51.251 Stimmrechten beziehungsweise 0,16 Prozent. Hinzu kommen bar abzurechnende Swaps. Deren Umfang wird für die erste Meldung mit 36.033 Stimmrechten und für die zweite mit 35.951 Stimmrechten angegeben. Die Laufzeit der Swaps reicht vom 20. Januar 2027 bis zum 15. Februar 2028.

Die Gesamtzahl der Stimmrechte der NORMA Group beträgt laut Mitteilung 31.862.400. Die jüngste Meldung wurde als freiwillige Gruppenmitteilung aufgrund einer Schwellenberührung auf Ebene einer Tochtergesellschaft veröffentlicht. Als Anlass der ersten Mitteilung nennt die Bank of America den Erwerb beziehungsweise die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten.

Für NORMA Group ergibt sich aus den Angaben kein unmittelbarer Hinweis auf eine strategische Beteiligungsnahme oder eine Veränderung der Unternehmensführung. Vielmehr handelt es sich um eine Anpassung innerhalb eines Finanzkonzerns, der seine Position einschließlich verschiedener derivativer Instrumente regelmäßig offenlegt. Die Beteiligung bleibt jedoch deutlich oberhalb der relevanten Drei-Prozent-Schwelle und damit kapitalmarktrechtlich meldepflichtig.

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 18,68EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.