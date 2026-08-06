🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCenit AktievorwärtsNachrichten zu Cenit
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    **CENIT mit Gewinnsprung: Kapitalerhöhung soll ISR-Übernahme finanzieren**

    **CENIT bestätigt Profitabilitätspfad – Kapitalerhöhung soll ISR-Übernahme finanzieren**

    Die CENIT AG hat im ersten Halbjahr 2026 operativ Fortschritte erzielt. Nach Einschätzung der Analysehäuser Montega und GBC belegt insbesondere die Ergebnisentwicklung, dass die nach dem Restrukturierungsprogramm „Project Performance“ eingeleiteten Maßnahmen Wirkung zeigen. Beide Research-Häuser bestätigen daher ihre Kaufempfehlung, unterscheiden sich jedoch leicht beim Kursziel: Montega sieht auf Sicht von zwölf Monaten einen fairen Wert von 14,00 Euro je Aktie, GBC nennt für den 30. Juni 2027 ein Kursziel von 14,15 Euro.

    Beim Umsatz blieb die Entwicklung verhalten. Im zweiten Quartal erzielte CENIT 52,19 Mio. Euro und lag damit praktisch auf Vorjahresniveau. Für das erste Halbjahr ergibt sich ein Anstieg um 0,9 Prozent auf 104,66 Mio. Euro. Wachstumstreiber waren erneut die margenstärkeren Bereiche Beratung und Services sowie eigene Software. Ihre Erlöse stiegen um 3,6 beziehungsweise 2,8 Prozent. Dem stand ein Rückgang bei Fremdsoftware von 1,9 Prozent gegenüber.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.08.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Deutlich dynamischer entwickelte sich die Profitabilität. Das EBITDA des ersten Halbjahres erhöhte sich von 1,20 Mio. auf 8,52 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge verbesserte sich damit von 1,2 auf 8,1 Prozent. GBC führt dies neben dem stärkeren Anteil höhermargiger Leistungen vor allem auf sinkende Personalkosten zurück. Diese gingen infolge des Personalabbaus von 52,30 Mio. auf 46,72 Mio. Euro zurück. Im zweiten Quartal lag das EBITDA mit 3,5 Mio. Euro zwar nahezu auf Vorjahresniveau, allerdings waren beide Vergleichszeiträume durch Einmalaufwendungen belastet. Bereinigt ergibt sich laut Montega eine operative Verbesserung.

    CENIT bestätigte die Jahresprognose von mindestens 210 Mio. Euro Umsatz und 18 Mio. Euro EBITDA. GBC hält die Zielerreichung angesichts der üblichen saisonalen Konzentration von Umsatz und Ergebnis auf das Schlussquartal für sehr wahrscheinlich und erwartet selbst 214,74 Mio. Euro Umsatz sowie 19,13 Mio. Euro EBITDA.

    Im Mittelpunkt steht zudem die geplante vollständige Übernahme der Tochter ISR Information Products. CENIT will die verbliebenen 25,1 Prozent der Anteile erwerben. Zur Finanzierung wurde eine Kapitalerhöhung gestartet: 1,67 Millionen neue Aktien werden im Verhältnis 5:1 zu 6,50 Euro angeboten. Der Bruttoerlös beträgt rund 10,88 Mio. Euro. Die Hauptaktionärin PRIMEPULSE hat zugesagt, sämtliche nicht bezogenen Aktien zu übernehmen.

    Die Transaktion dürfte die Aktienzahl erhöhen und zunächst je Aktie verwässernd wirken. Dem steht jedoch der Wegfall von Minderheitenanteilen gegenüber. ISR erzielte 2025 einen Jahresüberschuss von 3,45 Mio. Euro; künftig könnte CENIT dadurch rund 1 Mio. Euro zusätzlichen Gewinn pro Jahr vereinnahmen. GBC senkte das Kursziel dennoch von 16,00 auf 14,15 Euro – primär wegen der Verwässerung. Die strategischen Vorteile der Vollübernahme und die verbesserte Ertragskraft sprechen aus Sicht beider Häuser weiterhin für die Aktie.



    Cenit

    +0,89 %
    -4,62 %
    -21,79 %
    +3,74 %
    -12,18 %
    -47,58 %
    -54,37 %
    -65,06 %
    -51,76 %
    ISIN:DE0005407100WKN:540710
    Cenit direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Cenit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 6,82EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    **CENIT mit Gewinnsprung: Kapitalerhöhung soll ISR-Übernahme finanzieren** **CENIT bestätigt Profitabilitätspfad – Kapitalerhöhung soll ISR-Übernahme finanzieren** Die CENIT AG hat im ersten Halbjahr 2026 operativ Fortschritte erzielt. Nach Einschätzung der Analysehäuser Montega und GBC belegt insbesondere die …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     