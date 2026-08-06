CENIT mit Gewinnsprung: Kapitalerhöhung soll ISR-Übernahme finanzieren**

Beim Umsatz blieb die Entwicklung verhalten. Im zweiten Quartal erzielte CENIT 52,19 Mio. Euro und lag damit praktisch auf Vorjahresniveau. Für das erste Halbjahr ergibt sich ein Anstieg um 0,9 Prozent auf 104,66 Mio. Euro. Wachstumstreiber waren erneut die margenstärkeren Bereiche Beratung und Services sowie eigene Software. Ihre Erlöse stiegen um 3,6 beziehungsweise 2,8 Prozent. Dem stand ein Rückgang bei Fremdsoftware von 1,9 Prozent gegenüber.

Die CENIT AG hat im ersten Halbjahr 2026 operativ Fortschritte erzielt. Nach Einschätzung der Analysehäuser Montega und GBC belegt insbesondere die Ergebnisentwicklung, dass die nach dem Restrukturierungsprogramm „Project Performance“ eingeleiteten Maßnahmen Wirkung zeigen. Beide Research-Häuser bestätigen daher ihre Kaufempfehlung, unterscheiden sich jedoch leicht beim Kursziel: Montega sieht auf Sicht von zwölf Monaten einen fairen Wert von 14,00 Euro je Aktie, GBC nennt für den 30. Juni 2027 ein Kursziel von 14,15 Euro.

Deutlich dynamischer entwickelte sich die Profitabilität. Das EBITDA des ersten Halbjahres erhöhte sich von 1,20 Mio. auf 8,52 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge verbesserte sich damit von 1,2 auf 8,1 Prozent. GBC führt dies neben dem stärkeren Anteil höhermargiger Leistungen vor allem auf sinkende Personalkosten zurück. Diese gingen infolge des Personalabbaus von 52,30 Mio. auf 46,72 Mio. Euro zurück. Im zweiten Quartal lag das EBITDA mit 3,5 Mio. Euro zwar nahezu auf Vorjahresniveau, allerdings waren beide Vergleichszeiträume durch Einmalaufwendungen belastet. Bereinigt ergibt sich laut Montega eine operative Verbesserung.

CENIT bestätigte die Jahresprognose von mindestens 210 Mio. Euro Umsatz und 18 Mio. Euro EBITDA. GBC hält die Zielerreichung angesichts der üblichen saisonalen Konzentration von Umsatz und Ergebnis auf das Schlussquartal für sehr wahrscheinlich und erwartet selbst 214,74 Mio. Euro Umsatz sowie 19,13 Mio. Euro EBITDA.

Im Mittelpunkt steht zudem die geplante vollständige Übernahme der Tochter ISR Information Products. CENIT will die verbliebenen 25,1 Prozent der Anteile erwerben. Zur Finanzierung wurde eine Kapitalerhöhung gestartet: 1,67 Millionen neue Aktien werden im Verhältnis 5:1 zu 6,50 Euro angeboten. Der Bruttoerlös beträgt rund 10,88 Mio. Euro. Die Hauptaktionärin PRIMEPULSE hat zugesagt, sämtliche nicht bezogenen Aktien zu übernehmen.

Die Transaktion dürfte die Aktienzahl erhöhen und zunächst je Aktie verwässernd wirken. Dem steht jedoch der Wegfall von Minderheitenanteilen gegenüber. ISR erzielte 2025 einen Jahresüberschuss von 3,45 Mio. Euro; künftig könnte CENIT dadurch rund 1 Mio. Euro zusätzlichen Gewinn pro Jahr vereinnahmen. GBC senkte das Kursziel dennoch von 16,00 auf 14,15 Euro – primär wegen der Verwässerung. Die strategischen Vorteile der Vollübernahme und die verbesserte Ertragskraft sprechen aus Sicht beider Häuser weiterhin für die Aktie.

Die Cenit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 6,82EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar