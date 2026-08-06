FMC überrascht positiv – warum die Aktie trotzdem 9 Prozent verliert

Getrieben wurde die Ergebnisentwicklung vor allem vom Segment Care Delivery, das die eigenen Dialysekliniken und Versorgungszentren umfasst. Dort wirkten sich das laufende Sparprogramm, höhere Vergütungen und eine Sondererstattung in den USA positiv aus. Analysten mahnten allerdings, dass ein Teil des Überraschungseffekts auf den Zeitpunkt der Erstattungen für neue Dialysemedikamente im Rahmen des US-Programms TDAPA zurückzuführen sei. Die positive Entwicklung könnte daher nicht vollständig auf das Gesamtjahr übertragbar sein.

Fresenius Medical Care (FMC) hat im zweiten Quartal 2026 operativ deutlich besser abgeschnitten als vom Kapitalmarkt erwartet. Das bereinigte operative Ergebnis stieg währungsbereinigt um 23 Prozent auf 569 Millionen Euro. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 515 Millionen Euro gerechnet. Auch beim Umsatz übertraf der Dialysespezialist die Prognosen: Die Erlöse legten währungsbereinigt um vier Prozent auf 4,861 Milliarden Euro zu und lagen damit über dem Konsens von 4,792 Milliarden Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

FMC bestätigte seinen Ausblick für 2026. Der Konzern rechnet weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatz etwa auf dem Niveau des Vorjahres von gut 19,6 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis soll gegenüber den rund 2,2 Milliarden Euro aus dem Vorjahr im mittleren einstelligen Prozentbereich steigen – oder bei ungünstiger Entwicklung entsprechend zurückgehen. Nach Einschätzung von JPMorgan dürfte die bestätigte Prognose dazu führen, dass Analysten ihre Erwartungen für das zweite Halbjahr nach unten korrigieren.

An der Börse überwogen deshalb zunächst die Sorgen. Die Aktie verlor im frühen Handel zeitweise rund neun Prozent und notierte bei etwa 42 Euro. UBS verwies auf enttäuschende Behandlungszahlen in den USA. Das organische Behandlungsvolumen sank dort im zweiten Quartal um 0,9 Prozent, während es im internationalen Geschäft leicht zulegte. JPMorgan beließ die Einstufung auf „Underweight“ mit einem Kursziel von 37,40 Euro.

Fortschritte macht FMC bei der Einführung des neuen Dialysegeräts 5008X. Das System wird inzwischen in 227 US-Kliniken eingesetzt und kam bei mehr als 600.000 Behandlungen zum Einsatz. Bis Jahresende soll der Anteil ausgetauschter Geräte auf 20 Prozent steigen.

Das bis 2027 angelegte Spar- und Umbauprogramm soll insgesamt 1,2 Milliarden Euro beitragen. Im zweiten Quartal wurden 67 Millionen Euro eingespart, im Gesamtjahr sollen es 250 Millionen Euro sein. Zudem wurden im ersten Halbjahr rund 100 US-Kliniken geschlossen. Parallel setzt FMC seinen Aktienrückkauf fort: Bis Ende Juli wurden in der ersten Tranche 3,63 Millionen eigene Aktien erworben.

Die Fresenius Medical Care Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 41,30EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.

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