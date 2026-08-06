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    DEUTZ wächst zweistellig und wagt den Sprung ins Rüstungsgeschäft

    DEUTZ wächst zweistellig und wagt den Sprung ins Rüstungsgeschäft
    Foto: DEUTZ AG

    **DEUTZ wächst zweistellig und setzt mit FFG-Übernahme auf Verteidigung**

    Die DEUTZ AG hat im ersten Halbjahr 2026 ihren Wachstumskurs fortgesetzt und zugleich die strategische Neuausrichtung des Konzerns deutlich beschleunigt. Der Auftragseingang stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28,7 Prozent auf 1,33 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um 10,7 Prozent auf 1,12 Milliarden Euro zu. Noch stärker entwickelte sich das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT): Es erhöhte sich um 43,1 Prozent auf 79,7 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge verbesserte sich damit von 5,5 auf 7,1 Prozent.

    Wesentliche Impulse kamen aus den Bereichen Engines, Service und Energy. Im traditionellen Motorengeschäft führte das Kostenprogramm „Future Fit“ zusammen mit einer besseren Auslastung und positiven Mixeffekten zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung. Das bereinigte EBIT des Segments Engines verfünffachte sich nahezu auf 24,3 Millionen Euro. Das Servicegeschäft blieb mit 51,4 Millionen Euro größter Ergebnislieferant, während Energy 12,3 Millionen Euro beisteuerte. Der Auftragseingang im Energy-Segment nahm insbesondere durch Akquisitionen und den Ausbau des Geschäfts mit dezentralen Energieversorgungslösungen deutlich zu.

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    Strategisch steht jedoch die geplante Übernahme der FFG Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft im Mittelpunkt. DEUTZ vereinbarte im Juli den Erwerb sämtlicher Anteile an dem Hersteller und Instandhalter militärischer Fahrzeuge. Die Transaktion hat ein Volumen von rund 1,6 Milliarden Euro und soll teils bar, teils durch die Ausgabe neuer DEUTZ-Aktien finanziert werden. Die bisherigen Eigentümerfamilien könnten dadurch bis zu 29,9 Prozent an DEUTZ halten. Der Vollzug steht unter anderem unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre zur geplanten Sachkapitalerhöhung am 24. August 2026 sowie behördlicher Freigaben.

    Mit mehr als 1.100 Beschäftigten, Kunden in über 15 Ländern und langlaufenden Verteidigungsprogrammen soll FFG zum Kern des Defense-Geschäfts werden. DEUTZ erwartet für FFG im kommenden Jahr einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro bei einer Marge von über 20 Prozent. Die bisherigen Ziele für 2030 – vier Milliarden Euro Umsatz und zehn Prozent Rendite – könnten dadurch deutlich früher erreicht werden.

    Belastet wurde die Finanzlage durch höhere Vorräte, Investitionen und Akquisitionskosten. Der Free Cashflow vor Übernahmen lag bei minus 29,7 Millionen Euro, die Nettofinanzposition verschlechterte sich auf minus 520,5 Millionen Euro. Die Jahresprognose bleibt dennoch unverändert: DEUTZ erwartet 2026 einen Umsatz von 2,3 bis 2,5 Milliarden Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von 6,5 bis 8,0 Prozent.

    Parallel meldete Goldman Sachs eine Veränderung seiner DEUTZ-Position. Der gesamte Anteil aus Aktien und Instrumenten sank zum 30. Juli auf 4,47 Prozent, nachdem er am 28. Juli noch 5,75 Prozent betragen hatte.



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    Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,69 % und einem Kurs von 10,03EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.




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