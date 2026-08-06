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    **WashTec mit Rekordumsatz – doch Effizienzprogramme drücken aufs Ergebnis**

    **WashTec steigert Umsatz auf Rekordniveau – Effizienzprogramme belasten Ergebnis**

    Die WashTec AG hat im ersten Halbjahr 2026 den Umsatz deutlich gesteigert, beim Ergebnis jedoch nur geringfügig zugelegt. Der Augsburger Anbieter von Fahrzeugwaschanlagen und -lösungen erzielte Erlöse von 247,8 Mio. Euro. Damit übertraf der Konzern den Vorjahreswert von 232,5 Mio. Euro um 6,6 Prozent und erreichte einen neuen Halbjahresrekord. Wachstumstreiber war vor allem die Business Line Equipment, also das Geschäft mit Waschanlagen und entsprechender Technik.

    Sowohl im Segment „Europa und Sonstige“ als auch in Nordamerika stiegen die Verkaufszahlen. Besonders dynamisch entwickelte sich der nordamerikanische Markt. Auch im zweiten Quartal setzte sich die positive Entwicklung fort: Der Umsatz kletterte um 10,4 Prozent auf 136,5 Mio. Euro. Nach Unternehmensangaben war der Anstieg in beiden Quartalen maßgeblich auf höhere Equipment-Absätze zurückzuführen.

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    Das operative Ergebnis blieb dagegen nahezu unverändert. Das EBIT erhöhte sich im ersten Halbjahr lediglich um 0,6 Prozent auf 17,7 Mio. Euro. Wegen des stärkeren Umsatzwachstums sank die EBIT-Marge von 7,6 auf 7,1 Prozent. Belastend wirkten insbesondere zusätzliche Aufwendungen im Segment „Europa und Sonstige“ im Zusammenhang mit der Umsetzung strategischer Effizienzprogramme. In Nordamerika verbesserte sich das EBIT hingegen deutlich.

    Im zweiten Quartal zeigte sich bereits eine leichte operative Erholung. Das EBIT stieg um 9,4 Prozent auf 13,9 Mio. Euro, während die Marge mit 10,2 Prozent nahezu stabil blieb. Vor diesem Hintergrund bekräftigte WashTec seine Prognose für das Gesamtjahr 2026. Der Konzern geht davon aus, Verzögerungen bei den Effizienzprojekten im weiteren Jahresverlauf aufholen zu können. Die Prognose steht allerdings unter dem Vorbehalt, dass sich die wirtschaftliche Lage infolge der geopolitischen Situation im Nahen Osten oder anhaltender Rohstoffmarkt-Volatilität nicht wesentlich verschlechtert.

    Beim Cashflow musste WashTec Abstriche hinnehmen. Der Free Cashflow sank von 20,0 auf 13,7 Mio. Euro. Ursache war vor allem der Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen infolge der höheren Umsätze im zweiten Quartal. Der Return on Capital Employed verbesserte sich leicht auf 24,2 Prozent.

    Der Equipment-Auftragseingang lag insgesamt über dem Vorjahresniveau. Nordamerika verzeichnete dabei ein zweistelliges Plus, während Europa leicht zurückblieb. Der Auftragsbestand entsprach Ende Juni etwa dem Vorjahreswert.

    Zusätzliche Aufmerksamkeit am Kapitalmarkt erhielt WashTec durch eine Stimmrechtsmitteilung: Morgan Stanley meldete einen Gesamtanteil von 8,95 Prozent, davon 6,31 Prozent Stimmrechte und 2,64 Prozent über Instrumente.



    WashTec Akt

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    ISIN:DE0007507501WKN:750750
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    Die WashTec Akt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 38,15EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.




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