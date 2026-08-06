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    Bastei Luebbe Starts 2026/27 With Strong Revenue Growth

    Against a tough German book market, Bastei Lübbe opens Q1 2026/2027 with rising revenues, solid margins and a confident outlook for the full financial year.

    Bastei Luebbe Starts 2026/27 With Strong Revenue Growth
    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com
    • Bastei Lübbe’s Group revenue rose to EUR 24.6 million in Q1 2026/2027, despite challenging conditions in the German book market.
    • Group EBIT reached EUR 1.1 million, corresponding to an EBIT margin of 4.4%.
    • The Book segment generated EUR 22.9 million in revenue, driven by successful releases from the new “Pfaueninsel” imprint and the established “Lübbe” imprint.
    • Revenue in the Novel Booklets segment increased slightly to EUR 1.7 million, while segment EBIT improved to EUR 0.1 million.
    • Higher material and personnel costs reduced profitability: net profit fell to EUR 0.7 million from EUR 0.8 million, and earnings per share declined to EUR 0.05 from EUR 0.06.
    • The company confirmed its full-year 2026/2027 forecast of EUR 118–122 million in revenue and EUR 10–12 million in EBIT.

    The next important date, Publication of quarterly report (as of Q1), at Bastei Luebbe is on 06.08.2026.

    The price of Bastei Luebbe at the time of the news was 6,4100EUR and did not change compared to the previous day.


    Bastei Luebbe

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    ISIN:DE000A1X3YY0WKN:A1X3YY
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