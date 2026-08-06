Fresenius hebt Gewinnprognose deutlich an – Aktie vorbörslich im Plus

Im zweiten Quartal erhöhte sich der Konzernumsatz organisch um 6 Prozent auf 5,864 Milliarden Euro. Das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) legte währungsbereinigt um 10 Prozent auf 719 Millionen Euro zu. Die EBIT-Marge verbesserte sich um 60 Basispunkte auf 12,3 Prozent. Das Kern-Ergebnis stieg um 14 Prozent auf 470 Millionen Euro, das Kern-Ergebnis je Aktie ebenfalls um 14 Prozent auf 0,83 Euro. Neben der operativen Stärke wirkte sich ein verbessertes Zinsergebnis positiv aus, nachdem Fresenius seine Verschuldung in den vergangenen Jahren reduziert hatte.

Fresenius startet mit Rückenwind in die zweite Jahreshälfte: Der Gesundheitskonzern hat nach einer starken operativen Entwicklung im zweiten Quartal seine Ergebnisprognose für 2026 deutlich angehoben. Das währungsbereinigte Wachstum des Kern-Ergebnisses je Aktie soll nun 10 bis 15 Prozent erreichen. Bislang hatte das Unternehmen lediglich einen Zuwachs von 5 bis 10 Prozent in Aussicht gestellt. Die Umsatzprognose bleibt unverändert. Fresenius erwartet für das Gesamtjahr ein organisches Wachstum von 4 bis 7 Prozent.

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Wichtigster Wachstumstreiber war Fresenius Kabi. Die Sparte steigerte ihren Umsatz organisch um 7 Prozent auf 2,244 Milliarden Euro. Besonders dynamisch entwickelten sich die sogenannten Wachstumsvektoren Biopharma, Medizintechnik und Ernährung, deren Erlöse insgesamt um 12 Prozent zulegten. Im Biopharma-Geschäft sorgten vor allem das Tocilizumab-Biosimilar Tyenne sowie ein neu eingeführtes Denosumab-Biosimilar für Schub. MedTech profitierte von steigenden Installationszahlen der Ivenix-Infusionspumpen in den USA.

Das Kabi-EBIT wuchs währungsbereinigt um 11 Prozent auf 382 Millionen Euro. Die Marge erreichte 17,0 Prozent. Für 2026 erwartet Fresenius sie nun am oberen Ende der Spanne von 16,5 bis 17,0 Prozent. Belastungen im klassischen Pharmageschäft, dessen EBIT um 13 Prozent sank, konnten damit mehr als ausgeglichen werden.

Auch Fresenius Helios entwickelte sich robust. Der Krankenhausbetreiber steigerte den Umsatz um 5 Prozent auf 3,526 Milliarden Euro und das EBIT um 10 Prozent auf 374 Millionen Euro. Die Marge erhöhte sich auf 10,6 Prozent. In Deutschland trugen höhere Preise, mehr stationäre Behandlungen und ein gesetzlicher Rechnungszuschlag zur Verbesserung bei. Helios Spanien profitierte von steigenden Fallzahlen und einer verbesserten Kostenbasis.

Die Bilanz blieb trotz Dividendenausschüttung stabil. Der Verschuldungsgrad lag beim 2,6-Fachen des EBITDA, die Kapitalrendite (ROIC) stieg auf 6,9 Prozent. Der operative Cashflow erreichte im ersten Halbjahr 733 Millionen Euro, der Free Cashflow 204 Millionen Euro.

An der Börse kam die Prognoseanhebung gut an: Die Fresenius-Aktie legte vorbörslich zeitweise mehr als vier Prozent zu. Gleichwohl verweist das Unternehmen auf Risiken durch geopolitische Spannungen, makroökonomische Volatilität, Regulierung und Wechselkurse. Der Ausblick berücksichtigt ausdrücklich keine Extremszenarien.

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 46,58EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.

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