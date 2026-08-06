Bastei Luebbe: Erneutes Umsatzwachstum zum Start ins GJ 2026/27
Bastei Lübbe startet mit Rückenwind ins neue Geschäftsjahr: Starke Buchbestseller treiben den Umsatz, doch steigende Kosten dämpfen das Ergebnis – die Jahresziele bleiben dennoch im Blick.
- Bastei Lübbe steigerte den Konzernumsatz im ersten Quartal 2026/2027 auf 24,6 Mio. Euro; das EBIT lag bei 1,1 Mio. Euro, die EBIT-Marge bei 4,4 %.
- Das Segment „Buch“ wuchs auf 22,9 Mio. Euro Umsatz, unterstützt durch Bestseller wie „Träume aus Feuer“, „Kein Sommer ohne August“ und weitere erfolgreiche Titel.
- Der Umsatz im Segment „Romanhefte“ erhöhte sich leicht auf 1,7 Mio. Euro; das Segment-EBIT verbesserte sich auf 0,1 Mio. Euro.
- Höhere Druck- und Personalkosten belasteten das Ergebnis: Das EBT sank auf 1,0 Mio. Euro, das Periodenergebnis auf 0,7 Mio. Euro und das Ergebnis je Aktie auf 0,05 Euro.
- Der Anteil community-getriebener Geschäftsmodelle ging auf 24 % zurück, der Digitalanteil sank auf 35 %; klassische Buchformate entwickelten sich besonders positiv.
- Die Jahresprognose 2026/2027 wurde bestätigt: Erwartet werden 118–122 Mio. Euro Umsatz und 10–12 Mio. Euro EBIT.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Bastei Luebbe ist am 06.08.2026.
Der Kurs von Bastei Luebbe lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,4100EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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