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    **PVA TePla: Auftragseingang explodiert – Gewinn bleibt unter Druck**

    **PVA TePla: Auftragseingang explodiert – Gewinn bleibt unter Druck**
    Foto: adobe.stock.com

    **PVA TePla steigert Auftragseingang deutlich – Ergebnis bleibt unter Druck**

    Die PVA TePla AG verzeichnet im ersten Halbjahr 2026 eine deutlich anziehende Nachfrage. Der Auftragseingang des auf Material- und Messtechnik spezialisierten Technologiekonzerns erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 80 Prozent auf 186,7 Millionen Euro. Die Book-to-Bill-Ratio, also das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, verbesserte sich damit von 0,87 auf 1,55. Beide Geschäftsbereiche – Metrology und Material Solutions – trugen nahezu gleichgewichtig zum Wachstum bei.

    Beim Umsatz fiel die Entwicklung dagegen verhaltener aus. Die Erlöse stiegen im ersten Halbjahr leicht auf 120,5 Millionen Euro, nach 119,6 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Nach einem schwächeren Jahresauftakt konnte PVA TePla im zweiten Quartal jedoch spürbar zulegen. Der Quartalsumsatz wuchs um acht Prozent auf 65,7 Millionen Euro und lag damit deutlich über den 54,9 Millionen Euro des ersten Quartals.

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    Auch operativ zeigte sich im zweiten Quartal eine Verbesserung. Das EBITDA erhöhte sich von 1,4 Millionen Euro im ersten Quartal auf 3,0 Millionen Euro. Für das Halbjahr ergibt sich damit ein EBITDA von 4,4 Millionen Euro, verglichen mit 14,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die EBITDA-Marge sank entsprechend von 12,5 auf 3,6 Prozent. Im zweiten Quartal lag sie mit 4,6 Prozent allerdings bereits über den 2,5 Prozent des Jahresauftakts.

    Belastet wurde das Ergebnis durch eine niedrigere Auslastung, eine geringere Fixkostendeckung, einen ungünstigeren Produktmix im Bereich Material Solutions sowie einmalige periodenfremde Aufwendungen. Das Bruttoergebnis fiel auf 35,3 Millionen Euro; die Bruttomarge ging von 33,3 auf 29,3 Prozent zurück.

    Im Segment Metrology stieg der Umsatz um 20 Prozent auf 53,0 Millionen Euro. Der Auftragseingang legte dort auf 97,7 Millionen Euro zu. Besonders gefragt waren Ultraschall-Inspektionssysteme für hochentwickelte Halbleiteranwendungen. Material Solutions erzielte 67,6 Millionen Euro Umsatz nach 75,4 Millionen Euro im Vorjahr, verbuchte aber einen Auftragseingang von 89,0 Millionen Euro. Impulse kamen unter anderem von Kristallzuchtanlagen für Indiumphosphid, das für die optische Datenübertragung in KI-Rechenzentren an Bedeutung gewinnt.

    Regional war Asien der wichtigste Wachstumstreiber. Auf die Region entfielen 61 Prozent des Auftragseingangs. Wegen langer Projektlaufzeiten wird ein wesentlicher Teil dieser Aufträge erst später umsatzwirksam.

    PVA TePla bestätigt die Jahresprognose, erwartet beim EBITDA von 26 bis 31 Millionen Euro jedoch die untere Hälfte der Spanne. Eine deutliche Verbesserung von Umsatz und Marge soll insbesondere im vierten Quartal eintreten. Der Halbjahresfinanzbericht wird am 6. August 2026 auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht.



    PVA TePla

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    ISIN:DE0007461006WKN:746100
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    Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,73 % und einem Kurs von 33,33EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.




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