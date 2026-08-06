flatexDEGIRO: BNP Paribas überschreitet wichtige 5-Prozent-Schwelle

The Capital Group Companies, Inc. aus Los Angeles meldete für den 29. Juli 2026 eine Verringerung ihrer zugerechneten Stimmrechte. Der Anteil sank von zuletzt 3,01 auf 2,97 Prozent. Dies entspricht 3.273.103 Stimmrechten an flatexDEGIRO. Bezogen auf die Gesamtzahl von 110.134.548 Stimmrechten hält beziehungsweise kontrolliert die US-Investmentgesellschaft damit knapp drei Prozent. Die Beteiligung wird vollständig zugerechnet; direkt hält das Unternehmen laut Meldung keine Aktien. Instrumente im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes wurden nicht gemeldet.

Bei der Frankfurter Online-Brokerage-Gruppe flatexDEGIRO haben mehrere institutionelle Investoren ihre Beteiligungen verändert. Aus den im Bundesanzeiger beziehungsweise über den EQS-News-Service veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen geht hervor, dass die Meldeschwellen von drei beziehungsweise fünf Prozent in kurzer Folge berührt wurden. Die Transaktionen betreffen ausschließlich Aktien; Finanzinstrumente mit zusätzlichem Stimmrecht wurden in keinem der Fälle ausgewiesen.

Eine gegenläufige Bewegung zeigte das Stowers Institute of Medical Research aus Kansas City. Zum 31. Juli 2026 überschritt die Beteiligung die Drei-Prozent-Schwelle und erreichte 3,02 Prozent beziehungsweise 3.325.818 Stimmrechte. Die Aktien werden über von American Century Investment Management, Inc. (ACIM) verwaltete Konten gehalten. ACIM fungiert nach den Angaben als Anlageberater und verfügt über die Stimmrechtsbefugnis für die jeweiligen Depots. American Century Companies hält 100 Prozent an ACIM. Das Stowers Institute wiederum besitzt Aktien, die 66,7 Prozent der Stimmrechte von American Century Companies entsprechen. Die Mitteilung betont zugleich, dass das gemeinnützige Institut von keiner juristischen Person kontrolliert wird.

Die bedeutendste Veränderung meldete BNP Paribas Asset Management Europe SAS. Der französische Vermögensverwalter erhöhte seinen Stimmrechtsanteil zum 3. August 2026 von 4,9879 auf 5,03 Prozent und überschritt damit die wichtige Fünf-Prozent-Schwelle. Insgesamt entfallen 5.534.882 Stimmrechte auf die Gesellschaft. Davon werden 3.639.512 Aktien direkt gehalten, was 3,30 Prozent entspricht. Weitere 1.895.370 Stimmrechte beziehungsweise 1,72 Prozent werden zugerechnet.

Die Meldungen liefern keinen Hinweis auf strategische Beteiligungsabsichten oder eine Einflussnahme auf die Unternehmensführung. Vielmehr spiegeln sie zunächst Veränderungen in den Portfolios großer Fonds- und Vermögensverwaltungsgesellschaften wider. Gleichwohl erhöht die Überschreitung der Fünf-Prozent-Schwelle durch BNP Paribas die Transparenz über einen relevanten institutionellen Aktionär. Für flatexDEGIRO ergeben sich daraus kurzfristig keine unmittelbaren operativen Konsequenzen. Die Entwicklung zeigt jedoch, dass die Aktie bei internationalen Investoren weiterhin im Blickpunkt steht.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 35,42EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.