technotrans trotzt Umsatzdelle: Auftragsbestand steigt auf 96 Mio. Euro**

Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ging zwar von 8,4 auf 8,0 Millionen Euro zurück. Die EBIT-Marge verbesserte sich jedoch leicht von 7,0 auf 7,1 Prozent. Technotrans führt dies auf einen margenstärkeren Produktmix, Effizienzmaßnahmen und das robuste Servicegeschäft zurück. Auch die Bruttomarge stieg von 29,8 auf 30,2 Prozent. Der Free Cashflow verbesserte sich auf minus 0,5 Millionen Euro nach minus 1,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, obwohl der Aufbau des Working Capitals durch das wachsende Auftragsvolumen die Liquidität belastete.

Der Thermomanagement-Spezialist technotrans hat im ersten Halbjahr 2026 seine Profitabilität trotz eines schwierigen Marktumfelds weitgehend stabil gehalten. Der Konzernumsatz sank um 6,0 Prozent auf 113,3 Millionen Euro. Damit lag das Unternehmen nach eigenen Angaben im Rahmen der Erwartungen. Belastet wurde die Entwicklung vor allem durch die weiterhin schwache Investitionsbereitschaft in den konjunktursensiblen Märkten Print und Plastics.

Wachstumstreiber waren erneut die Fokusmärkte Energy Management sowie Healthcare & Analytics. Energy Management steigerte den Umsatz um 7,5 Prozent auf 31,5 Millionen Euro. Bereinigt um die neue Zuordnung des Standard-Lasergeschäfts betrug das Wachstum 17,2 Prozent. Besonders gefragt waren Flüssigkeitskühlungen für Rechenzentren sowie Batteriethermomanagement-Systeme für Elektrobusse und Schienenfahrzeuge. Healthcare & Analytics erhöhte den Umsatz auf 16,6 Millionen Euro.

Dagegen fiel der Umsatz im Bereich Print auf 36,3 Millionen Euro, nach 40,5 Millionen Euro im Vorjahr. Plastics verzeichnete einen Rückgang auf 25,5 Millionen Euro gegenüber 31,4 Millionen Euro. Hoffnung macht hier ein langfristiger Großserienauftrag für kompakte Temperiergeräte mit einem jährlichen Umsatzpotenzial im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Der Auftragsbestand stieg auf 96 Millionen Euro. Eine Book-to-Bill-Ratio von 1,2 signalisiert, dass der Auftragseingang den Umsatz übertrifft. Zusätzlich meldete technotrans im Juli einen Auftrag für Datacenter-Kühlungen im zweistelligen Millionen-Euro-Volumen.

Die Eigenkapitalquote blieb mit 63,6 Prozent solide. Für 2026 bestätigt der Vorstand die Prognose von 240 bis 260 Millionen Euro Umsatz, einer EBIT-Marge von 6,5 bis 8,5 Prozent und einem Free Cashflow von leicht über zehn Millionen Euro.

Die Analysegesellschaft Montega bewertet die Entwicklung positiv und bestätigt ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 38 Euro. Sie erwartet ab dem zweiten Halbjahr eine Belebung und 2027 ein Umsatzwachstum von 9,2 Prozent. Risiken bleiben insbesondere durch Konjunktur und Lieferketten bestehen.

Die Technotrans Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 29,28EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.

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