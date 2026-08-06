Apple wirft Telegram aus dem App Store – und nimmt die App wieder auf

Die App war in der Nacht zum Dienstag für kurze Zeit nicht mehr über Apples Download-Plattform verfügbar. Während der Sperre blieb Telegram im Google Play Store für Android-Smartphones sowie im App-Angebot für Apples Mac-Computer erhältlich. Der Vorfall zeigt damit zugleich die unterschiedliche Durchsetzung von Sicherheits- und Inhaltsstandards in den jeweiligen digitalen Ökosystemen. Apple kontrolliert den Zugang zu seinem App Store vergleichsweise zentral und kann Anwendungen bei Verstößen kurzfristig aus dem Angebot nehmen.

Apple hat die iPhone-App des Messaging-Dienstes Telegram vorübergehend aus seinem App Store entfernt. Grund war die Verbreitung von Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs in einer öffentlichen Telegram-Gruppe. Nach Angaben des US-Konzerns wurde die Anwendung wieder zugelassen, nachdem Telegram die beanstandeten Inhalte gelöscht und den verantwortlichen Nutzer von seiner Plattform ausgeschlossen hatte. Weitere Einzelheiten zu dem Vorgang nannte Apple zunächst nicht.

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Telegram-Gründer Pawel Durow wies die Verantwortung für den Vorfall teilweise zurück. Er machte einen „Erpresser“ dafür verantwortlich, der von Betreibern von Telegram-Gruppen Schutzgeld verlangen wolle. In dem konkreten Fall sei ein Beitrag innerhalb einer Gruppe nachträglich verändert worden. Die automatisierten Kontrollsysteme des Dienstes hätten die Änderung deshalb nicht erkannt. Illegale pornografische Inhalte in öffentlichen Telegram-Gruppen seien grundsätzlich kein systemisches Problem, erklärte Durow auf der Online-Plattform X.

Der Vorgang reiht sich in eine Serie von Kontroversen um Telegram ein. Dem Unternehmen wird seit Jahren vorgeworfen, nicht ausreichend gegen kriminelle Aktivitäten, extremistische Inhalte und Missbrauch auf seiner Plattform vorzugehen. Durow wurde 2024 in Frankreich wegen des Verdachts festgenommen, Telegram unternehme zu wenig gegen die Nutzung des Dienstes durch Kriminelle. In Australien leiteten Behörden ein Verfahren wegen des Vorwurfs ein, Telegram erkenne extremistische Beiträge nicht zuverlässig und entferne sie nicht schnell genug.

Gleichzeitig besitzt Telegram eine hohe politische und gesellschaftliche Bedeutung. Im Ukraine-Krieg nutzen sowohl russische als auch ukrainische Akteure den Dienst, um Informationen über das Kriegsgeschehen zu verbreiten. In Russland wurde Durow zuletzt auf eine Terroristenliste gesetzt. Hintergrund waren unter anderem Behauptungen, ukrainische Geheimdienste könnten Telegram nutzen, um Kontakte zu russischen Bürgern anzubahnen. Obwohl der Dienst in Russland blockiert ist, bleibt er über verschlüsselte VPN-Verbindungen erreichbar.

Der Fall unterstreicht den wachsenden Druck auf Plattformbetreiber, Inhalte konsequenter zu kontrollieren. Für Apple steht dabei die Frage im Mittelpunkt, wie streng der Konzern die Sicherheit seines App-Ökosystems überwacht. Telegram wiederum muss beweisen, dass seine Moderations- und Prüfsysteme auch bei einer stark wachsenden Nutzung zuverlässig funktionieren.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 311EUR auf Nasdaq (06. August 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.