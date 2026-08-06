GEA startet 500-Millionen-Rückkauf – Großübernahme vorerst vom Tisch**

Das Programm startet mit einer ersten Tranche von bis zu 250 Millionen Euro. Sie soll innerhalb von sieben Monaten abgeschlossen werden. Über den weiteren Verlauf will GEA regelmäßig auf seiner Internetseite informieren. Mit dem Rückkauf signalisiert der Konzern, dass er seine finanzielle Stärke und die erwarteten freien Mittel teilweise an die Aktionäre zurückgeben will.

Die GEA Group will bis zu 500 Millionen Euro in den Rückkauf eigener Aktien investieren. Der Düsseldorfer Anlagenbauer beschloss am 5. August ein neues Aktienrückkaufprogramm, das auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 30. April 2025 basiert. Die Umsetzung soll noch im August beginnen und spätestens bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Die erworbenen Aktien sollen anschließend ohne Herabsetzung des Grundkapitals eingezogen werden. Dadurch sinkt die Zahl der ausstehenden Aktien, was den Anteil der verbleibenden Aktionäre am Unternehmen erhöht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vorstandschef Stefan Klebert verwies auf die profitablen Wachstumsperspektiven und die Fortschritte bei der Unternehmensstrategie „Mission 30“. Finanzvorstand Alexander Kocherscheidt begründete die Maßnahme mit robusten Cashflows, hoher Liquidität und einer starken Bilanz. Zugleich schafft das Programm Klarheit über die Kapitalallokation: Statt größere Zukäufe zu verfolgen, setzt GEA zunächst auf organisches Wachstum sowie auf die Rückführung von Kapital.

Diese Perspektive wird von der kanadischen Bank RBC positiv bewertet. Analyst Sebastian Kuenne hob das Kursziel für die GEA-Aktie von 70 auf 73 Euro an und bestätigte die Einstufung „Outperform“. Er zeigte sich erleichtert, dass das Unternehmen mit dem Rückkaufprogramm offenbar auf große Übernahmen verzichtet, solange wichtige interne Projekte noch umgesetzt werden. Dazu zählen insbesondere die konzernweite Einführung einer SAP-basierten Planung und Steuerung sowie die Optimierung des Beschaffungswesens.

GEA verbindet den Rückkauf erneut mit einer sozialen Komponente. Das Unternehmen will 250.000 Euro an die Deutsche Universitätsstiftung spenden. Die Mittel sollen der Förderung besonders leistungsstarker Studierender in den MINT-Fächern dienen und unter anderem Mentoring, Netzwerkveranstaltungen sowie Auslandssemester und -praktika unterstützen. Die Spende orientiert sich an der sogenannten Outperformance, also der Differenz zwischen dem Kaufpreis der Aktien und dem volumengewichteten Durchschnittskurs während der Programmlaufzeit. GEA setzt diese ESG-Komponente nach eigenen Angaben bereits zum dritten Mal ein.

Der Konzern beschäftigt weltweit mehr als 18.000 Menschen und erzielte 2025 einen Umsatz von rund 5,5 Milliarden Euro. Als Anbieter von Maschinen, Anlagen und Prozesstechnik beliefert GEA vor allem die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. unerquicklich

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 64,28EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.

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