Disney überrascht positiv: Parks und Streaming boomen trotz Gewinnrückgang

Wesentlicher Wachstumstreiber war erneut die Freizeitsparte. Die Themenparks, Ferienangebote und Kreuzfahrten entwickelten sich kräftig und trugen maßgeblich zum Umsatzplus bei. Disney profitiert dabei von einer weiterhin robusten Nachfrage nach Reisen und Freizeitaktivitäten. Auch das Unterhaltungsgeschäft lieferte positive Impulse. Kinofilme wie „Der Teufel trägt Prada 2“ und „Toy Story 5“ sowie das Streamingangebot Disney+ steigerten ihren Ergebnisbeitrag deutlich.

Der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney hat im abgelaufenen Quartal trotz eines deutlich niedrigeren Nettogewinns die Erwartungen des Marktes übertroffen. In den drei Monaten bis Ende Juni stieg der Umsatz im Jahresvergleich um sieben Prozent auf 25,2 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 2,06 Dollar und lag damit über den Prognosen der Analysten. Die Aktie legte im vorbörslichen US-Handel zeitweise um rund drei Prozent zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Streaminggeschäft zeigen sich damit weitere Fortschritte. Disney arbeitet seit längerem daran, die Sparte profitabler zu machen und die hohen Kosten für Inhalte und Marketing besser in den Griff zu bekommen. Die verbesserten Ergebnisse deuten darauf hin, dass diese Strategie Wirkung zeigt. Allerdings bleibt der Wettbewerb mit Netflix, Amazon und anderen Anbietern intensiv.

Enttäuschend entwickelte sich dagegen die Sportsparte rund um den Fernsehsender ESPN. Sie blieb hinter den Erwartungen des Marktes zurück. Sinkende Zuschauerzahlen im klassischen Fernsehen, veränderte Sehgewohnheiten und die zunehmende Verlagerung von Sportinhalten auf digitale Plattformen belasten das Geschäft. Disney steht daher vor der Herausforderung, ESPN stärker für das Streamingzeitalter auszurichten, ohne die traditionelle Reichweite und wirtschaftliche Bedeutung des Senders zu verlieren.

Unter dem Strich fiel der Konzerngewinn auf 2,8 Milliarden Dollar, nach 5,9 Milliarden Dollar im Vorjahreszeitraum. Der starke Rückgang ist jedoch nur eingeschränkt mit der operativen Entwicklung vergleichbar. Im Vorjahr hatte Disney von einer Steuergutschrift im Zusammenhang mit Hulu profitiert. Zudem belastete im jüngsten Quartal eine hohe Abschreibung im Zusammenhang mit dem Verkauf von Anteilen an A+E Global Media das Ergebnis.

Disney bestätigte den geplanten Verkauf seines 50-prozentigen Anteils an A+E Global Media für rund 1,2 Milliarden Dollar. Der Erlös soll das Aktienrückkaufprogramm stärken. Für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr sollen insgesamt Aktien im Wert von neun Milliarden Dollar zurückgekauft werden.

Der neue Konzernchef Josh D’Amaro kündigte zugleich weitere Kostensenkungen an und stellte auch Stellenstreichungen in Aussicht. Disney setzt damit auf eine Kombination aus Wachstum in den Parks und im Streaming, finanzieller Disziplin und einer stärkeren Fokussierung des Portfolios.

Die Walt Disney Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,65 % und einem Kurs von 101,8EUR auf NYSE (06. August 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

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