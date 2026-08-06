Elmos mit starkem Halbjahr: EBIT und Cashflow schießen nach oben

Besonders deutlich verbesserte sich die operative Profitabilität. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich um 36,1 Prozent auf 75,8 Millionen Euro. Die operative EBIT-Marge kletterte damit von 20,4 auf 24,1 Prozent. Auch die Bruttomarge legte zu und erreichte im ersten Halbjahr 45,2 Prozent nach 42,2 Prozent im Vorjahr.

Der Dortmunder Automobilzulieferer und Halbleiterhersteller Elmos Semiconductor hat seine positive operative Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 fortgesetzt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15,4 Prozent auf 314,5 Millionen Euro. Treiber waren nach Unternehmensangaben die anhaltend hohe Nachfrage nach den eigenen Analog-Mixed-Signal-Chips, neue Produktanläufe sowie eine gut gefüllte Projektpipeline.

Zugleich machte Elmos bei der Cash-Generierung erhebliche Fortschritte. Der operative bereinigte Free Cashflow stieg um 150 Prozent auf 55,5 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 8,1 auf 17,7 Prozent. Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte – bereinigt um aktivierte Entwicklungsleistungen – gingen trotz des Wachstums deutlich zurück. Sie beliefen sich auf 8,8 Millionen Euro oder 2,8 Prozent des Umsatzes, verglichen mit 18,1 Millionen Euro beziehungsweise 6,6 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Im zweiten Quartal schwächte sich das Wachstum allerdings ab. Der Umsatz erhöhte sich um 11,2 Prozent auf 162 Millionen Euro, nachdem Elmos im ersten Quartal noch um mehr als ein Fünftel zugelegt hatte. Das operative EBIT stieg im Quartalsvergleich um 31,6 Prozent auf 39,6 Millionen Euro. Die operative Marge verbesserte sich auf 24,4 Prozent. Unter dem Strich sank der Konzernüberschuss hingegen um 23,5 Prozent auf 21,1 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie fiel von 1,61 auf 1,23 Euro.

Belastet wurden die ausgewiesenen Zahlen durch die Umstellung aktienbasierter Vergütungszusagen auf Barausgleich. Die daraus resultierenden IFRS-2-Bilanzierungseffekte werden nicht im operativen Ergebnis berücksichtigt. Einschließlich dieser Effekte lag das Halbjahres-EBIT bei 63,7 Millionen Euro. Der ausgewiesene bereinigte Free Cashflow betrug 34,5 Millionen Euro.

Elmos bestätigte seine Jahresprognose. Für 2026 wird ein Umsatzwachstum von zwölf Prozent plus oder minus zwei Prozentpunkten erwartet. Die operative EBIT-Marge soll zwischen 23 und 26 Prozent liegen, die Investitionen bei rund fünf Prozent des Umsatzes. Der bereinigte Free Cashflow soll eine Marge von 19 Prozent plus oder minus zwei Prozentpunkten erreichen.

An der Börse geriet die Aktie zunächst unter Druck und verlor zeitweise fast vier Prozent. Zuvor hatte sie seit Jahresbeginn um rund 50 Prozent zugelegt. Die Privatbank Berenberg bestätigte dennoch ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 215 Euro. Elmos entwickle sich besser als der Gesamtmarkt für Auto-Halbleiter und seine direkten Wettbewerber.

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 148,2EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:51 Uhr) gehandelt.

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