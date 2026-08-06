Spotify mit starkem Gewinnsprung – doch der Ausblick enttäuscht**

Für das dritte Quartal stellt Spotify einen Umsatz von rund fünf Milliarden Euro in Aussicht. Das entspräche einem weiteren Wachstum, dürfte nach Unternehmensangaben allerdings teilweise von positiven Währungseffekten getragen werden. Das operative Ergebnis soll bei 670 Millionen Euro liegen. Die Markterwartungen lagen auch hier höher. Die Reaktion der Aktie fiel zunächst uneinheitlich aus und bewegte sich im vorbörslichen US-Handel nur moderat. Anleger bewerten damit offenbar sowohl die solide Ergebnisentwicklung als auch die verhaltene Wachstumsprognose.

Spotify hat im zweiten Quartal erneut deutliche Fortschritte bei Profitabilität und Abonnentenzahl erzielt. Der Ausblick auf das laufende dritte Quartal enttäuschte den Markt jedoch. Der schwedische Musikstreamingdienst rechnet für die kommenden Monate mit 788 Millionen monatlich aktiven Nutzern. Analysten hatten mit einer höheren Zahl gerechnet. Auch beim operativen Ergebnis blieb die Prognose hinter den Erwartungen zurück.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Das abgelaufene zweite Quartal verlief für Spotify gemischt. Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer stieg im Jahresvergleich um zwölf Prozent auf 777 Millionen. Damit konnte das Unternehmen zwar weiter kräftig wachsen, blieb jedoch knapp hinter den eigenen Zielen und den Prognosen der Analysten zurück. Positiv entwickelte sich dagegen das Geschäft mit zahlenden Kunden: Die Zahl der Premium-Abonnenten erreichte 300 Millionen und übertraf damit die Erwartungen des Marktes.

Beim Umsatz legte Spotify um 14 Prozent auf knapp 4,8 Milliarden Euro zu. Die Erlöse blieben allerdings ebenfalls etwas hinter den Schätzungen zurück. Deutlich besser als erwartet entwickelte sich die operative Ertragskraft. Der operative Gewinn stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um nahezu zwei Drittel auf 655 Millionen Euro. Unter dem Strich erzielte Spotify einen Gewinn von mehr als einer halben Milliarde Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Verlust von 86 Millionen Euro zu Buche gestanden.

Die Zahlen zeigen damit ein ambivalentes Bild: Spotify verbessert seine Margen und gewinnt weiterhin neue zahlende Kunden, stößt beim Wachstum der gesamten Nutzerbasis aber offenbar zunehmend an die Grenzen der bisherigen Dynamik. Für Investoren wird entscheidend sein, ob das Unternehmen seine Profitabilität weiter steigern kann, ohne dabei an Reichweite und Nutzerwachstum einzubüßen. Der Ausblick für das dritte Quartal signalisiert jedenfalls, dass die hohen Erwartungen des Kapitalmarkts derzeit nur teilweise erfüllt werden. Die Entwicklung von Werbeerlösen, Abonnementpreisen und Wechselkursen dürfte dabei maßgeblich beeinflussen, ob Spotify seine ambitionierten Finanzziele erreicht.

Die Spotify Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 418,3EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar