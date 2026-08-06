Nagarro: Lantano hält jetzt 21,16 Prozent der Stimmrechte

Die Mitteilung wurde jeweils einer natürlichen Person zugeordnet: Laura Pirkl-Dürschmidt beziehungsweise Linda Müller-Dürschmidt. Beide Meldungen sind inhaltlich weitgehend identisch und nennen die Lantano Beteiligungen GmbH als Aktionärin mit mindestens drei Prozent der Stimmrechte. Eine weitergehende Beherrschung der Beteiligungsgesellschaft durch die jeweils genannte Person wird in den Angaben ausdrücklich verneint. Die Stimmrechte werden somit der Lantano Beteiligungen GmbH zugerechnet.

Bei Nagarro SE hat sich die Aktionärsstruktur verändert. Wie der Münchner IT-Dienstleister am 5. August 2026 über den Finanzdienstleister EQS mitteilte, hält die Lantano Beteiligungen GmbH inzwischen 21,16 Prozent der Stimmrechte an Nagarro. Die Schwellenberührung erfolgte den Angaben zufolge am 3. August 2026.

Konkret verfügt Lantano über 2.734.665 Stimmrechte. Bezogen auf insgesamt 12.922.297 Stimmrechte bei Nagarro entspricht dies einem Anteil von 21,16 Prozent. Die Aktien werden nicht direkt von den meldepflichtigen Personen gehalten, sondern vollständig zugerechnet. Angaben zu weiteren Instrumenten wie Optionen, Wandelschuldverschreibungen oder vergleichbaren Finanzinstrumenten enthält die aktuelle Meldung nicht. Der entsprechende Anteil beträgt null Prozent.

Damit hat sich nicht nur die absolute Zusammensetzung der Beteiligung verändert, sondern auch der ausgewiesene Gesamtanteil. In der jeweils letzten Mitteilung waren 20,58 Prozent der Stimmrechte und zusätzlich 5,42 Prozent über Instrumente ausgewiesen worden. Der zusammengerechnete Anteil hatte damals 26 Prozent betragen. Nun entfallen die gesamten gemeldeten 21,16 Prozent auf stimmberechtigte Aktien; Instrumente werden nicht mehr aufgeführt.

Aus der Veröffentlichung geht allerdings nicht hervor, ob Lantano Aktien zugekauft, Finanzinstrumente abgebaut oder beide Schritte vorgenommen hat. Als Grund der Meldung wird allgemein der Erwerb beziehungsweise die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten angegeben. Konkrete Transaktionsdetails, etwa der Kaufpreis, der Zeitpunkt einzelner Geschäfte oder die wirtschaftlichen Hintergründe, nennt Nagarro nicht.

Die Beteiligung von mehr als einem Fünftel verleiht Lantano eine erhebliche Stellung im Aktionariat des Software- und IT-Dienstleisters. Sie liegt jedoch deutlich unter einer Mehrheitsbeteiligung. Für die Unternehmensführung und andere Investoren ist vor allem relevant, dass sich der gemeldete Einfluss künftig vollständig aus Aktien und nicht mehr aus potenziellen Stimmrechten ableitet. Die Veröffentlichung erfolgte gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung.

Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 78,33EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.

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