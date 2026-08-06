🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNagarro AktievorwärtsNachrichten zu Nagarro
    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nagarro: Lantano hält jetzt 21,16 Prozent der Stimmrechte

    Nagarro: Lantano hält jetzt 21,16 Prozent der Stimmrechte
    Foto: adobe.stock.com

    **Nagarro: Lantano Beteiligungen hält nun 21,16 Prozent der Stimmrechte**

    Bei Nagarro SE hat sich die Aktionärsstruktur verändert. Wie der Münchner IT-Dienstleister am 5. August 2026 über den Finanzdienstleister EQS mitteilte, hält die Lantano Beteiligungen GmbH inzwischen 21,16 Prozent der Stimmrechte an Nagarro. Die Schwellenberührung erfolgte den Angaben zufolge am 3. August 2026.

    Die Mitteilung wurde jeweils einer natürlichen Person zugeordnet: Laura Pirkl-Dürschmidt beziehungsweise Linda Müller-Dürschmidt. Beide Meldungen sind inhaltlich weitgehend identisch und nennen die Lantano Beteiligungen GmbH als Aktionärin mit mindestens drei Prozent der Stimmrechte. Eine weitergehende Beherrschung der Beteiligungsgesellschaft durch die jeweils genannte Person wird in den Angaben ausdrücklich verneint. Die Stimmrechte werden somit der Lantano Beteiligungen GmbH zugerechnet.

    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Konkret verfügt Lantano über 2.734.665 Stimmrechte. Bezogen auf insgesamt 12.922.297 Stimmrechte bei Nagarro entspricht dies einem Anteil von 21,16 Prozent. Die Aktien werden nicht direkt von den meldepflichtigen Personen gehalten, sondern vollständig zugerechnet. Angaben zu weiteren Instrumenten wie Optionen, Wandelschuldverschreibungen oder vergleichbaren Finanzinstrumenten enthält die aktuelle Meldung nicht. Der entsprechende Anteil beträgt null Prozent.

    Damit hat sich nicht nur die absolute Zusammensetzung der Beteiligung verändert, sondern auch der ausgewiesene Gesamtanteil. In der jeweils letzten Mitteilung waren 20,58 Prozent der Stimmrechte und zusätzlich 5,42 Prozent über Instrumente ausgewiesen worden. Der zusammengerechnete Anteil hatte damals 26 Prozent betragen. Nun entfallen die gesamten gemeldeten 21,16 Prozent auf stimmberechtigte Aktien; Instrumente werden nicht mehr aufgeführt.

    Aus der Veröffentlichung geht allerdings nicht hervor, ob Lantano Aktien zugekauft, Finanzinstrumente abgebaut oder beide Schritte vorgenommen hat. Als Grund der Meldung wird allgemein der Erwerb beziehungsweise die Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten angegeben. Konkrete Transaktionsdetails, etwa der Kaufpreis, der Zeitpunkt einzelner Geschäfte oder die wirtschaftlichen Hintergründe, nennt Nagarro nicht.

    Die Beteiligung von mehr als einem Fünftel verleiht Lantano eine erhebliche Stellung im Aktionariat des Software- und IT-Dienstleisters. Sie liegt jedoch deutlich unter einer Mehrheitsbeteiligung. Für die Unternehmensführung und andere Investoren ist vor allem relevant, dass sich der gemeldete Einfluss künftig vollständig aus Aktien und nicht mehr aus potenziellen Stimmrechten ableitet. Die Veröffentlichung erfolgte gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung.



    Nagarro

    -0,38 %
    +2,81 %
    +4,66 %
    +76,89 %
    +44,99 %
    -10,22 %
    -37,73 %
    +290,25 %
    ISIN:DE000A3H2200WKN:A3H220
    Nagarro direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 78,33EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nagarro: Lantano hält jetzt 21,16 Prozent der Stimmrechte **Nagarro: Lantano Beteiligungen hält nun 21,16 Prozent der Stimmrechte** Bei Nagarro SE hat sich die Aktionärsstruktur verändert. Wie der Münchner IT-Dienstleister am 5. August 2026 über den Finanzdienstleister EQS mitteilte, hält die Lantano …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     