Basler mit Gewinnsprung: Prognose rauf, Lieferketten bleiben Risiko

Der Auftragseingang stieg in den ersten sechs Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 59 Prozent auf 180,0 Millionen Euro. Der Umsatz erhöhte sich um 36 Prozent auf 152,4 Millionen Euro. Noch dynamischer entwickelte sich die Profitabilität: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte von 16,9 auf 37,9 Millionen Euro zu und hat sich damit mehr als verdoppelt. Das operative Ergebnis (EBIT) verbesserte sich von 8,6 auf 31,1 Millionen Euro. Die EBIT-Marge erreichte 20,4 Prozent nach 7,7 Prozent im Vorjahr.

Die Basler AG hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich zugelegt und ihre Prognose für das Gesamtjahr erneut angehoben. Der auf Computer-Vision-Technologie sowie Digital- und Industriekameras spezialisierte SDAX-Konzern profitierte von einer anhaltend hohen Nachfrage und entwickelte sich nach eigenen Angaben besser als der Gesamtmarkt.

Auch die Finanzkraft des Unternehmens nahm zu. Der operative Cashflow verdoppelte sich nahezu auf 16,6 Millionen Euro. Der freie Cashflow stieg nach Investitionen von 2,3 auf 12,9 Millionen Euro. Belastungen aus planmäßigen Tilgungen und der Dividendenzahlung führten jedoch zu einem negativen Finanzierungscashflow von 11,8 Millionen Euro.

Basler rechnet nun für 2026 mit einem Umsatz zwischen 270 und 290 Millionen Euro. Zuvor hatte das Unternehmen eine Spanne von 247 bis 270 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Die erwartete EBIT-Marge wurde von 9,5 bis 13,0 Prozent auf 12,5 bis 14,5 Prozent angehoben. Die vergleichsweise breite Prognosespanne reflektiert allerdings weiterhin erhebliche Unsicherheiten in den Lieferketten. Zudem könnten höhere variable Vergütungen und erfolgsabhängige Mitarbeiterbeteiligungen die Marge beeinflussen.

Für das zweite Halbjahr zeichnet sich daher ein gemischtes Bild ab. Basler verfügt über einen gut gefüllten Auftragsbestand, ein weiterhin positives Book-to-Bill-Verhältnis und einen starken Auftragseingang zu Beginn des dritten Quartals. Gleichzeitig erschweren Engpässe die vollständige Bedienung der Nachfrage. Besonders problematisch ist der vorübergehende Produktionsausfall eines Sony-Werks in der japanischen Region Kumamoto infolge eines Erdbebens. Sony zählt zu den wichtigsten Lieferanten von Bildsensoren. Basler erwartet deshalb im September und Oktober Einschränkungen bei den Produktionsmengen.

Warburg Research bewertet die Entwicklung dennoch positiv. Analyst Malte Schaumann bestätigte nach den Halbjahreszahlen die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 31 Euro. Zwar trübe der Sony-Ausfall die Aussichten für die zweite Jahreshälfte, doch übertroffene Auftragseingänge und die erneute Prognoseanhebung sprechen aus Sicht des Analysehauses für die operative Stärke des Unternehmens.

Die Basler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 24,18EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.

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