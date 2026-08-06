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    Lenzing verdoppelt Gewinn trotz Umsatzrückgang – Strategie vor Neustart

    Lenzing verdoppelt Gewinn trotz Umsatzrückgang – Strategie vor Neustart
    Foto: Lenzing Group

    **Lenzing verbessert Ergebnis und richtet Strategie neu aus**

    Die Lenzing AG stellt sich auf ein strukturell anspruchsvolleres Marktumfeld ein. Der österreichische Faserhersteller hat im ersten Halbjahr 2026 trotz rückläufiger Umsätze sein Ergebnis nach Steuern mehr als verdoppelt. Gleichzeitig beschleunigt das Unternehmen seine strategische Neuausrichtung und plant eine außerordentliche Hauptversammlung, auf der unter anderem eine Kapitalerhöhung beschlossen werden soll.

    Von Jänner bis Juni sanken die Umsatzerlöse auf 1,27 Milliarden Euro, nach 1,34 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Ausschlaggebend waren vor allem der bewusste Rückzug aus margenschwachen Standardfasern sowie geringere Erlöse im externen Zellstoffgeschäft. Das EBITDA ging entsprechend von 268,6 auf 239,2 Millionen Euro zurück. Die EBITDA-Marge verringerte sich von 20 auf 18,9 Prozent.

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    Deutlich verbessert zeigte sich jedoch die Ertragslage unter dem Strich: Das Ergebnis nach Steuern stieg von 15,2 auf 35,6 Millionen Euro. Dazu trug insbesondere ein besseres Finanzergebnis infolge positiver Fremdwährungseffekte bei. Das Ergebnis je Aktie blieb mit minus 0,09 Euro dennoch negativ, verbesserte sich aber deutlich gegenüber minus 0,90 Euro im Vorjahr.

    Auch die Cashflow-Entwicklung fiel positiv aus. Der operative Cashflow erhöhte sich auf 160,4 Millionen Euro, der Free Cashflow auf 45,8 Millionen Euro. Lenzing profitierte dabei von einem verbesserten Working-Capital-Management und dem Abbau von Vorräten. Die Liquidität lag Ende Juni bei 618 Millionen Euro. Die Nettofinanzverschuldung erhöhte sich geringfügig auf 1,36 Milliarden Euro, während die bereinigte Eigenkapitalquote mit 29,7 Prozent nahezu stabil blieb.

    Im Zentrum der künftigen Ausrichtung steht die Strategie „Grow Nonwovens, Reset Textiles“. Das Unternehmen will das Geschäft mit Vliesstoffen, insbesondere für Hygieneanwendungen, organisch ausbauen und Produktionskapazitäten teilweise von Textil- auf Nonwovens-Fasern umstellen. Im Textilsegment sollen künftig vor allem margenstarke Premiumprodukte, Speziallösungen und strategische Kundenbeziehungen im Fokus stehen. Aus dem Geschäft mit einfachen Standardfasern zieht sich Lenzing schrittweise zurück.

    Parallel läuft ein umfangreiches Effizienzprogramm. Nach Einsparungen von mehr als 200 Millionen Euro im Jahr 2025 sollen bis Ende 2027 weitere 120 Millionen Euro gegenüber dem Ausgangsniveau 2025 wirksam werden. Mittelfristig strebt Lenzing wieder Umsatzwachstum, eine EBITDA-Steigerung um 150 Millionen Euro, eine Marge von 20 bis 25 Prozent sowie einen Verschuldungsgrad von unter 2,5 an.

    Die außerordentliche Hauptversammlung findet am 25. August 2026 in Lenzing statt. Vorgesehen sind die Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds und eine Kapitalerhöhung unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechts. Das Grundkapital beträgt derzeit 40,1 Millionen Euro und ist in 38,6 Millionen stimmberechtigte Inhaberaktien geteilt.



    Lenzing

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    ISIN:AT0000644505WKN:852927
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    Die Lenzing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 23,50EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.




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