Merck hebt Umsatzziel an – doch Übernahme drückt Gewinn ins Minus
**Merck & Co hebt Umsatzziel an – Übernahme belastet Gewinn**
Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat im zweiten Quartal dank einer robusten Nachfrage nach neueren Medikamenten überraschend deutlich zugelegt. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fünf Prozent auf 16,6 Milliarden US-Dollar. Damit übertraf der Konzern die Erwartungen des Marktes und sieht sich in seiner Strategie bestätigt, das Geschäft stärker auf wachstumsstarke Präparate und eine breitere Produktpipeline auszurichten.
Für das Gesamtjahr 2026 hob das Management um Konzernchef Robert Davis die Umsatzprognose leicht an. Erwartet werden nun Erlöse zwischen 66,3 und 67,3 Milliarden Dollar. Zuvor hatte Merck eine Spanne von 65,8 bis 67,0 Milliarden Dollar in Aussicht gestellt. Die Anhebung signalisiert, dass der Konzern trotz eines herausfordernden Branchenumfelds mit einer anhaltend hohen Nachfrage nach seinen Medikamenten rechnet.
Wesentliche Impulse kamen erneut vom Krebsmedikament Keytruda. Der Umsatz mit dem Blockbuster legte um fünf Prozent auf knapp 8,4 Milliarden Dollar zu. Keytruda bleibt damit der mit Abstand wichtigste Umsatzträger des Konzerns. Zugleich gewinnt Merck zunehmend weitere Produkte außerhalb seines etablierten Portfolios. Besonders dynamisch entwickelte sich das Geschäft mit Winrevair, einem Medikament zur Behandlung bestimmter Formen von Lungenhochdruck. Der Konzern wertet die Entwicklung als Fortschritt beim Ausbau seiner Pipeline und bei der Verringerung der Abhängigkeit von einzelnen Produkten.
Auf der Ergebnisseite hinterließ jedoch die Übernahme des Leukämie-Spezialisten Terns Pharmaceuticals deutliche Spuren. Unter dem Strich verbuchte Merck im zweiten Quartal einen Verlust von rund 1,3 Milliarden Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte noch ein Gewinn von 4,4 Milliarden Dollar zu Buche gestanden. Auch bereinigt um Sondereffekte fiel das Ergebnis negativ aus: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei minus 0,13 Dollar.
Für das Gesamtjahr korrigierte Merck deshalb seine Gewinnprognose deutlich nach unten. Statt der bislang erwarteten 5,04 bis 5,16 Dollar je Aktie rechnet der Konzern nun nur noch mit 2,66 bis 2,76 Dollar. Damit liegt die neue Zielspanne unter den Erwartungen vieler Analysten. Die Belastungen durch die Transaktion dürften somit kurzfristig erheblich sein, während sich der strategische Nutzen der Übernahme erst mittelfristig zeigen muss.
Die Anleger reagierten dennoch verhalten positiv. Die Merck-Aktie legte im vorbörslichen beziehungsweise frühen US-Handel leicht zu. Offenbar bewerteten Investoren die angehobene Umsatzprognose und die operative Dynamik höher als den vorübergehenden Gewinneinbruch. Entscheidend wird nun sein, ob Merck das Wachstum bei neueren Medikamenten verstetigen und die Integrationskosten der Übernahme rasch auffangen kann.
Die Merck & Co Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 128,3EUR auf NYSE (06. August 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.
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