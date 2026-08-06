Fabasoft vor Halbjahresbericht: Aktienrückkauf geht weiter

Die deutsche Fassung wird auf der Investor-Relations-Seite des Unternehmens unter [www.fabasoft.com/de/investor-relations/finanzberichte](https://www.fabasoft.com/de/investor-relations/finanzberichte) bereitgestellt. Die englische Version ist unter [www.fabasoft.com/en/investor-relations/business-reports](https://www.fabasoft.com/en/investor-relations/business-reports) abrufbar. Mit der Veröffentlichung erhalten Anleger einen Einblick in die Geschäftsentwicklung des ersten Halbjahres. Konkrete Finanzkennzahlen oder Aussagen zur weiteren Prognose enthält die Vorabbekanntmachung noch nicht.

Die österreichische Fabasoft AG will am 13. August 2026 ihre Quartals- beziehungsweise Zwischenmitteilung innerhalb des ersten Halbjahres veröffentlichen. Das gab der auf Softwarelösungen für die digitale Verwaltung und Geschäftskommunikation spezialisierte Konzern am 5. August über den Nachrichtendienst EQS bekannt. Der Bericht soll sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache erscheinen.

Parallel setzt Fabasoft ihr im April gestartetes Aktienrückkaufprogramm 2026 fort. Nach einer am 3. August veröffentlichten Kapitalmarktinformation erwarb das Unternehmen zwischen dem 27. und 31. Juli insgesamt 3.477 eigene Aktien über die Börse. Die Käufe erfolgten ausschließlich im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse über das Handelssystem Xetra.

Die höchsten Stückzahlen wurden am 27. Juli mit 1.075 Aktien und am 28. Juli mit 936 Aktien erworben. Am 29. Juli kaufte Fabasoft 181 Aktien zurück, am 30. Juli weitere 688 und am 31. Juli nochmals 597 Aktien. Die jeweiligen Durchschnittskurse lagen zwischen 13,40 und 13,62 Euro. Insgesamt investierte Fabasoft in dieser Woche rund 46.900 Euro in eigene Aktien.

Seit Beginn des Rückkaufprogramms am 22. April 2026 summiert sich die Zahl der erworbenen Aktien damit auf 66.296 Stück. Das Programm war am 21. April angekündigt worden und wird nach Angaben des Unternehmens von einer beauftragten Bank unabhängig und unbeeinflusst von Fabasoft umgesetzt. Dabei kommen die sogenannten Safe-Harbor-Regelungen der europäischen Marktmissbrauchsverordnung und der dazugehörigen Delegierten Verordnung zur Anwendung.

Die detaillierten Angaben zu sämtlichen Transaktionen veröffentlicht Fabasoft auf ihrer Internetseite im Bereich „Investoren“, unter „Kapitalmaßnahmen“ und dort zum „Aktienrückkaufprogramm 2026“. Die Aktien des Linzer Unternehmens tragen die ISIN AT0000785407 und sind unter anderem im deutschen Börsenhandel gelistet.

Mit der bevorstehenden Halbjahresmitteilung und den fortlaufenden Rückkäufen stehen damit sowohl die operative Entwicklung als auch die Kapitalallokation des Konzerns im Fokus der Investoren.

Die Fabasoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 14,10EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.

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