Springer Nature hebt Prognose an – Aktie vorbörslich fast 5 % im Plus**

Wichtigster Wachstumstreiber war erneut das Segment Research. Der Bereich steigerte seine Erlöse organisch um 7,2 Prozent auf 748,0 Millionen Euro. Besonders dynamisch entwickelte sich das Zeitschriftengeschäft mit den Portfolios Full Open Access, Nature und Springer. Die Zahl der veröffentlichten Artikel stieg um rund 13 Prozent und damit deutlich stärker als der geschätzte Markt, der im gleichen Zeitraum um etwa 8 Prozent wuchs. Springer Nature führte im ersten Halbjahr 39 neue Zeitschriften ein und schloss 19 weitere transformative Vereinbarungen zur Förderung von Open Access ab. Insgesamt bestehen nun 101 solcher Verträge mit mehr als 4.400 Institutionen.

Springer Nature hat im ersten Halbjahr 2026 Umsatz und operatives Ergebnis deutlich gesteigert und den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Der Wissenschaftsverlag erzielte von Januar bis Juni Erlöse von 939,8 Millionen Euro, nach 925,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem berichteten Wachstum von 1,5 Prozent. Bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte legte der Umsatz jedoch organisch um 6,2 Prozent zu.

Auch der verstärkte Einsatz künstlicher Intelligenz soll das Wachstum unterstützen. Mehr als 60 Prozent der Einreichungen wurden bereits über die KI-gestützte Publikationsplattform SNAPP bearbeitet. Zudem wurde der Nature Research Assistant um eine Funktion zur Manuskriptberatung erweitert. Springer Nature will KI unter anderem nutzen, um Publikationsprozesse zu vereinfachen, Forschungsintegrität zu stärken und wissenschaftliche Inhalte besser zugänglich zu machen.

Das bereinigte Betriebsergebnis des Konzerns erhöhte sich um 2,3 Prozent auf 246,2 Millionen Euro. Organisch betrug das Wachstum 7,7 Prozent; die operative Marge verbesserte sich um 38 Basispunkte. Der Free Cashflow stieg um 63,8 Millionen auf 267,6 Millionen Euro. Die Nettoverschuldung lag zur Jahresmitte bei 1,16 Milliarden Euro, der Verschuldungsgrad bei 1,6-mal dem bereinigten EBITDA.

Die übrigen Segmente entwickelten sich verhaltener. Health wuchs organisch um 1,3 Prozent, während Education organisch um 3,5 Prozent zulegte. Währungseffekte und der Wegfall eines argentinischen Großauftrags belasteten Education auf berichteter Basis.

Für 2026 erwartet Springer Nature nun ein organisches Umsatzwachstum von rund 6 Prozent statt bislang 5 bis 6 Prozent. Die bereinigte operative Marge soll sich um mindestens 30 Basispunkte verbessern. Zudem verkauft der Konzern sein Publikumsmediengeschäft mit „Scientific American“ und „Spektrum der Wissenschaft“. Die Transaktionen dürften das bereinigte Ergebnis im Segment Research leicht positiv beeinflussen.

An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Auf Tradegate legte die Aktie vorbörslich um 4,8 Prozent auf 19,52 Euro zu. JPMorgan bestätigte die Einstufung „Overweight“ mit einem Kursziel von 31 Euro.

Die Springer Nature Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 18,89EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.