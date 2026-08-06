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    **KfW startet Milliardenoffensive für Deutschlands Energieinfrastruktur**

    **KfW baut Förderung für Energieinfrastruktur und Transformation aus**

    Die KfW weitet ihre Unterstützung für die deutsche Energie- und Wirtschaftswende deutlich aus. Zum 3. August 2026 starten mit dem „Investitionskredit Energieversorgung“ und dem „KfW-Konsortialkredit Energieversorgung“ zwei neue Finanzierungsinstrumente unter dem Dach des Deutschlandfonds. Sie sollen Energieversorgungsunternehmen, Projektgesellschaften und finanzierende Banken bei großen Infrastrukturvorhaben entlasten.

    Im Mittelpunkt stehen Investitionen in netzgebundene Wärme- und Kälteversorgung sowie in die Stromverteilung. Förderfähig sind unter anderem die Modernisierung von Stromverteilnetzen, Geothermieanlagen, Wärme- und Kältespeicher sowie Wärmeübergabestationen. Antragsberechtigt sind kommunale und gewerbliche Energieversorger ebenso wie deren Projektgesellschaften.

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    Der Investitionskredit richtet sich an Vorhaben mit einem Kreditvolumen von bis zu 100 Millionen Euro. Die KfW kann bis zu 100 Prozent der förderfähigen Kosten finanzieren. Die Laufzeiten reichen bis zu 25 Jahre, zudem sind bis zu fünf tilgungsfreie Jahre möglich. Über eine 50-prozentige Haftungsfreistellung werden die durchleitenden Banken von einem Teil des Kreditrisikos entlastet.

    Für noch größere Projekte ist der KfW-Konsortialkredit vorgesehen. Die KfW beteiligt sich auf Einladung eines Finanzierungspartners zu marktüblichen Konditionen mit bis zu 50 Prozent, maximal jedoch 100 Millionen Euro. Einschließlich möglicher Refinanzierungen weiterer Konsortialbanken kann das Volumen pro Vorhaben bis zu 200 Millionen Euro erreichen. KfW-Chef Stefan Wintels sieht darin einen wichtigen Schritt, um die milliardenschweren Investitionen in die Energieinfrastruktur zu ermöglichen.

    Die neuen Programme treffen auf eine Förderbank, deren Geschäft im ersten Halbjahr 2026 kräftig gewachsen ist. Die KfW sagte insgesamt 57,7 Milliarden Euro zu – 46 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Besonders stark stieg die Mittelstandsförderung für Klima- und Umweltprojekte: Mit 11,2 Milliarden Euro hat sie sich mehr als verdoppelt. Treiber waren unter anderem Windenergie sowie die Klimaschutzoffensive für Unternehmen.

    Auch private Kunden fragten Förderangebote intensiv nach. Für energieeffiziente Gebäude und erneuerbare Energien wurden 12,9 Milliarden Euro zugesagt. Das Neugeschäft der Export- und Projektfinanzierung legte um 33 Prozent auf 15,4 Milliarden Euro zu; allein auf den Energiesektor entfielen 4,9 Milliarden Euro.

    Finanziell stärkte die Entwicklung die KfW. Das ökonomische Ergebnis stieg auf 1,238 Milliarden Euro, der Konzerngewinn auf 877 Millionen Euro. Wegen der hohen Nachfrage erhöhte die Bank ihr Refinanzierungsziel für 2026 auf 80 bis 85 Milliarden Euro. Damit gewinnt der Deutschlandfonds weiter an Tempo.



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