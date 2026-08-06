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    ANALYSE-FLASH

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    Barclays senkt Beiersdorf auf 'Underweight' - Ziel 68 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays senkt Beiersdorf-Kursziel auf 68 Euro
    • Kernmarkenprobleme belasten die Konzernmarge länger
    • Margenstabilität 2027 bleibt laut Barclays unsicher
    ANALYSE-FLASH - Barclays senkt Beiersdorf auf 'Underweight' - Ziel 68 Euro
    Foto: Beiersdorf AG

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 70 auf 68 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Probleme der Kernmarke Niveau erschienen langwieriger, belastender für die Konzernmarge und schwieriger lösbar als es der Markt bislang einpreise, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag. Die vom Management propagierte Margenstabilität im Jahr 2027 sei alles andere als gesetzt. Derweil deute wenig auf anziehende Absatzvolumina hin. Die Bewertung der Aktien bleibe trotz allem anspruchsvoll./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 80,72 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +0,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 19,41 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -15,78 %/+17,66 % bedeutet.


    Rating: Underweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 68 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 68,00, was einem Rückgang von -17,46% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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