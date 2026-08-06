ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Beiersdorf auf 'Underweight' - Ziel 68 Euro
- Barclays senkt Beiersdorf-Kursziel auf 68 Euro
- Kernmarkenprobleme belasten die Konzernmarge länger
- Margenstabilität 2027 bleibt laut Barclays unsicher
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 70 auf 68 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Probleme der Kernmarke Niveau erschienen langwieriger, belastender für die Konzernmarge und schwieriger lösbar als es der Markt bislang einpreise, schrieb Warren Ackerman am Donnerstag. Die vom Management propagierte Margenstabilität im Jahr 2027 sei alles andere als gesetzt. Derweil deute wenig auf anziehende Absatzvolumina hin. Die Bewertung der Aktien bleibe trotz allem anspruchsvoll./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 01:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 80,72 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um +0,60 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 19,41 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 77,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -15,78 %/+17,66 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 68 Euro
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Der erneute Kursrückgang auf vorübergehend unter 70 € soll auf ein Analystengespräch zurückzuführen sein, indem BEI auf eine anhaltend kurzfristige Schwäche von Nivea gesprochen haben soll.
Ja, man wird hier ein bisschen Geduld mitbringen müssen. Aktuell durchlebt Beiersdorf eine Wachstumsdelle und muss eine abflachende EBIT-Rendite verkraften. Allerdings kann dafür der geneigte Anleger aktuell eine Beiersdorf zum 10-Jahres-Low zu um 71 € kaufen. Damit ist dann auch gleich eine Dividendenrendite von 1,4% verbunden, das die mögliche Wartezeit bis zu erholten Kursen um die 100 € etwas versüßen wird; vorausgesetzt man glaubt an die Wiederaufnahme des operativen Wachstumspfads - zumindest wie es die bestätigte Prognose 2026 vorsieht.
Habe lange davon geträumt, diese Akte zu solch günstigen Kursen kaufen zu können. Bin seit heute Morgen zu 73 € ein (klitzekleiner) BEI-Aktionär. :)