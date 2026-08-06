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    Nach Aus für Fregatte F126

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    Rheinmetall senkt Umsatzprognose

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall senkt Umsatzausblick nach F126-Stopp
    • Umsatzprognose auf 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro
    • F126-Stopp kostet bis zu 300 Millionen Euro Umsatz
    Nach Aus für Fregatte F126 - Rheinmetall senkt Umsatzprognose
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nach dem Stopp des milliardenschweren F126-Fregattenprojekt durch das Verteidigungsministerium hat Rheinmetall wie erwartet den Umsatzausblick für das laufende Jahr gesenkt. Der Vorstand rechne nun mit einem Anstieg des Konzernumsatzes auf 13,7 bis 14,2 Milliarden Euro im Vergleich zu den 2025 erzielten 9,94 Milliarden, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag mit. Das sind am oberen und unteren Ende der Spanne je 300 Millionen weniger als zuvor. Die operative Ergebnismarge soll weiterhin rund 19 Prozent erreichen.

    Bereits Anfang Juli hatte Rheinmetall mitgeteilt, dass wegen der Stornierung des Programms für die Fregatte F126 Einbußen zu erwarten seien. So könne der Umsatz im laufenden Jahr dadurch bis zu 300 Millionen weniger betragen. Das Ministerium hatte nach jahrelangen Verzögerungen und Kostenexplosionen das Fregattenprojekt F126 gecancelt und sich stattdessen für eine kleinere Variante des Konkurrenten TKMS entschieden.

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    Die bereits Ende Juli vorgelegten Eckdaten zum zweiten Quartal bestätigte Deutschlands größter Rüstungskonzern. Sie hatten einen deutlichen Gewinnsprung gezeigt./mis/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,73 % und einem Kurs von 1.180 auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -2,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 53,79 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.600,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von +10,03 %/+60,81 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anstehenden Q2-Zahlen und hohe Analystenerwartungen: Im Schnitt werden 6,06 Euro Gewinn je Aktie, 3,25 Mrd. Euro Umsatz sowie 37,84 Euro Gewinn und 14,03 Mrd. Euro Umsatz im Gesamtjahr prognostiziert. Technisch hat sich das Bild verbessert, doch RSI 68,7 signalisiert Nähe zur Überkauftheit. Widerstände liegen bei 1.234–1.241 und oberhalb 1.300 Euro; für eine Trendwende wäre der Sprung über die 200-Tage-Linie bei 1.355 Euro nötig.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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    dpa-AFX
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