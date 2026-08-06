🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAF-HOLLAND AktievorwärtsNachrichten zu SAF-HOLLAND
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    SAF-Holland schlägt Erwartungen und bestätigt Prognose

    Für Sie zusammengefasst
    • SAF-Holland steigert Quartalsumsatz um 2,6 Prozent
    • Ebit steigt dank Sparmaßnahmen um 7,9 Prozent
    • Aktionärsgewinn fast verdoppelt auf 22 Millionen
    SAF-Holland schlägt Erwartungen und bestätigt Prognose
    Foto: SAF Holland

    BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat im zweiten Quartal etwas besser abgeschnitten als erwartet. Dazu trugen Skaleneffekte und Sparmaßnahmen bei. Der Umsatz sei im Berichtszeitraum um 2,6 Prozent auf rund 454 Millionen Euro gestiegen, teilte das SDax -Unternehmen am Donnerstag in Bessenbach mit. Davon blieben bereinigt um Sondereffekte, sowie vor Zinsen und Steuern (Ebit) gut 43 Millionen Euro und damit 7,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der auf die Aktionäre entfallene Gewinn verdoppelte sich sogar nahezu auf knapp 22 Millionen Euro, unter anderem dank eines besseren Finanzergebnisses. SAF-Holland schlug damit die Erwartungen von Analysten. Konzernchef Alexander Geis sieht das Unternehmen auf Kurs und bestätigte die Jahresziele./lew/jha/

    SAF-HOLLAND

    +1,43 %
    -0,24 %
    +2,93 %
    +21,82 %
    +31,38 %
    +66,93 %
    +70,30 %
    +95,37 %
    -23,93 %
    ISIN:DE000SAFH001WKN:SAFH00
    SAF-HOLLAND direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie

    Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 18.588 auf Ariva Indikation (05. August 2026, 21:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um -1,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 966,90 Mio..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,125EUR. Von den letzten 8 Analysten der SAF-HOLLAND Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -19,43 %/+23,22 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    SAF-Holland schlägt Erwartungen und bestätigt Prognose Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat im zweiten Quartal etwas besser abgeschnitten als erwartet. Dazu trugen Skaleneffekte und Sparmaßnahmen bei. Der Umsatz sei im Berichtszeitraum um 2,6 Prozent auf rund 454 Millionen Euro gestiegen, teilte …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     