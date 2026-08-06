SAF-Holland schlägt Erwartungen und bestätigt Prognose
- SAF-Holland steigert Quartalsumsatz um 2,6 Prozent
- Ebit steigt dank Sparmaßnahmen um 7,9 Prozent
- Aktionärsgewinn fast verdoppelt auf 22 Millionen
BESSENBACH (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland hat im zweiten Quartal etwas besser abgeschnitten als erwartet. Dazu trugen Skaleneffekte und Sparmaßnahmen bei. Der Umsatz sei im Berichtszeitraum um 2,6 Prozent auf rund 454 Millionen Euro gestiegen, teilte das SDax -Unternehmen am Donnerstag in Bessenbach mit. Davon blieben bereinigt um Sondereffekte, sowie vor Zinsen und Steuern (Ebit) gut 43 Millionen Euro und damit 7,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der auf die Aktionäre entfallene Gewinn verdoppelte sich sogar nahezu auf knapp 22 Millionen Euro, unter anderem dank eines besseren Finanzergebnisses. SAF-Holland schlug damit die Erwartungen von Analysten. Konzernchef Alexander Geis sieht das Unternehmen auf Kurs und bestätigte die Jahresziele./lew/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie
Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 18.588 auf Ariva Indikation (05. August 2026, 21:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um -1,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,21 %.
Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 966,90 Mio..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,125EUR. Von den letzten 8 Analysten der SAF-HOLLAND Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -19,43 %/+23,22 % bedeutet.