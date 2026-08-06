SAF-Holland schlägt Erwartungen und bestätigt Prognose

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAF-HOLLAND Aktie

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 18.588 auf Ariva Indikation (05. August 2026, 21:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAF-HOLLAND Aktie um -1,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,21 %.

Die Marktkapitalisierung von SAF-HOLLAND bezifferte sich zuletzt auf 966,90 Mio..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 22,125EUR. Von den letzten 8 Analysten der SAF-HOLLAND Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -19,43 %/+23,22 % bedeutet.