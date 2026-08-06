JPMORGAN stuft Argenx auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Argenx nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 950 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser erhöhte am Mittwoch seine Schätzungen für den Umsatz des Antikörperspezialisten für die Jahre 2026 bis 2031 um sieben bis neun Prozent. Grund sei eine größere Anwendungsbasis des Autoimmun-Wirkstoffs Vyvgart. Die Annahmen für den operativen Gewinn des Unternehmens schraubte Vosser um etwa 11 bis 21 Prozent nach oben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 757,2EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 950
Kursziel alt: 950
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: Argenx
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 950
Kursziel alt: 950
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