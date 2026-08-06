JPMORGAN stuft Argenx auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Argenx nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 950 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser erhöhte am Mittwoch seine Schätzungen für den Umsatz des Antikörperspezialisten für die Jahre 2026 bis 2031 um sieben bis neun Prozent. Grund sei eine größere Anwendungsbasis des Autoimmun-Wirkstoffs Vyvgart. Die Annahmen für den operativen Gewinn des Unternehmens schraubte Vosser um etwa 11 bis 21 Prozent nach oben./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 22:54 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die argenx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 757,2EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: Argenx

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 950

Kursziel alt: 950

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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