Rath AG: Stephan Dörler knackt die Fünf-Prozent-Schwelle

Grundlage der Beteiligung sind ausschließlich Aktien. Finanzinstrumente oder sonstige Instrumente, die zusätzliche Stimmrechte vermitteln könnten, hält Dörler nach den Angaben nicht. Damit entspricht seine Gesamtposition ebenfalls 5,00 Prozent der Stimmrechte.

Die Rath AG hat am 3. August 2026 eine Beteiligungsmeldung des Investors Dr. Stephan Dörler veröffentlicht. Danach hat Dörler seinen Stimmrechtsanteil an dem österreichischen Feuerfest- und Industriekonzern am 31. Juli 2026 auf exakt 5,00 Prozent erhöht. Die entsprechende Meldung ging der Gesellschaft am 2. August zu. Die Veröffentlichung erfolgte gemäß § 135 Abs. 2 sowie §§ 130 bis 134 des österreichischen Börsegesetzes 2018 über den Finanznachrichtendienst EQS.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Bei insgesamt 1,5 Millionen Stimmrechten der Rath AG umfasst die Beteiligung 75.019 Stimmrechte. Davon entfallen 73.154 Stimmrechte beziehungsweise 4,88 Prozent auf einen direkten Aktienbesitz. Weitere 1.865 Stimmrechte, entsprechend 0,12 Prozent, werden Dörler indirekt zugerechnet. In der vorherigen Meldung war für ihn noch ein Anteil von 4,01 Prozent ausgewiesen worden. Die aktuelle Meldung dokumentiert damit das Überschreiten der gesetzlich relevanten Beteiligungsschwelle von fünf Prozent.

Als Aktionärin wird in der Mitteilung die KWWN GmbH genannt. Die Beteiligungsstruktur weist Stephan Dörler als oberste kontrollierende natürliche Person aus. Ihm werden die direkt gehaltenen 4,88 Prozent zugerechnet. Die KWWN GmbH, die von Dörler kontrolliert wird, hält beziehungsweise vermittelt weitere 0,12 Prozent der Stimmrechte. Eine vollständige Kette der kontrollierten Unternehmen ist in der Meldung angegeben.

Zu den Hintergründen des Aktienerwerbs oder zu möglichen strategischen Absichten äußerte sich die Rath AG nicht. Die Mitteilung nennt als Grund der Schwellenberührung allgemein den Erwerb beziehungsweise die Veräußerung von Aktien und Stimmrechten. Angaben zu Stimmrechtsvollmachten oder zu einer Hauptversammlung liegen nicht vor.

Die Gesellschaft weist zugleich auf die gesetzlichen Folgen einer Verletzung der Beteiligungsmeldepflicht hin. Nach § 137 BörseG 2018 können die Stimmrechte ruhen, wenn eine meldepflichtige Person ihren Veröffentlichungspflichten nicht nachkommt. In der vorliegenden Meldung ist jedoch vermerkt, dass sie nicht nach Ablauf der gesetzlichen Frist eingereicht wurde.

Die vollständige Beteiligungsmeldung ist auf der Investor-Relations-Website der Rath AG im Bereich „Corporate Governance – Beteiligungsmeldungen“ beziehungsweise unter den Finanzinformationen abrufbar. Der Sitz der Rath AG befindet sich in Wien. Die Aktien sind unter der ISIN AT0000767306 geführt.

Die Rath Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,94 % und einem Kurs von 23,60EUR auf Wien (31. Juli 2026, 17:50 Uhr) gehandelt.