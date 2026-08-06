Scherzer & Co. steigert Gewinn deutlich und kauft weitere Aktien zurück**

Wesentliche Ergebnisbeiträge lieferten vereinnahmte Dividenden von 3,7 Mio. Euro, realisierte Kursgewinne von 2,7 Mio. Euro sowie Zuschreibungen auf den Wertpapierbestand in Höhe von 2,4 Mio. Euro. Hinzu kamen Erlöse von 2,0 Mio. Euro aus Nachbesserungen im Zusammenhang mit Generali Deutschland. Der positive Zinssaldo von 1,3 Mio. Euro resultierte überwiegend aus Zinsen auf diese Nachbesserungen. Belastend wirkten dagegen Verluste aus Stillhaltergeschäften von 1,1 Mio. Euro und Abschreibungen auf Wertpapiere von 4,3 Mio. Euro. Die betrieblichen Aufwendungen beliefen sich auf 1,0 Mio. Euro.

Die Scherzer & Co. AG hat im ersten Halbjahr 2026 trotz stichtagsbedingter Belastungen ein deutlich verbessertes Ergebnis erzielt. Nach vorläufigen Zahlen stieg das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) auf 4,4 Mio. Euro, nach 3,2 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) erhöhte sich von 3,1 Mio. auf 5,7 Mio. Euro.

Der Net Asset Value (NAV) lag zum 31. Juli 2026 bei 3,50 Euro je Aktie. Gegenüber dem Jahresultimowert 2025 von 3,39 Euro – unter Berücksichtigung der Dividende von 0,05 Euro je Aktie – entspricht dies einem Anstieg von 4,7 Prozent. Beim zugrunde gelegten Aktienkurs von 2,70 Euro wurde die Gesellschaft mit einem Abschlag von rund 22,9 Prozent auf den Inventarwert gehandelt. Der NAV ist allerdings ungeprüft; Nachbesserungsrechte und mögliche Steuerbelastungen sind in der Bewertung nicht enthalten.

Zu den zehn größten Positionen zählen Rocket Internet, Allerthal-Werke, Weleda-Vorzugsaktien, 1&1, RM Rheiner Management, Horus, Data Modul, Redcare Pharmacy, K+S und die AG für Erstellung billiger Wohnhäuser in Winterthur. Bei Rocket Internet erhöhte sich der Wert der Beteiligung an Revolut nach einem Aktienverkauf auf rund 80 Mio. Euro. Redcare Pharmacy meldete für das zweite Quartal ein starkes Wachstum im deutschen Rx-Geschäft. Allerthal-Werke wies zum Halbjahr einen Überschuss von rund 3,4 Mio. Euro und einen NAV von 30,47 Euro aus.

Zusätzlich verfügte Scherzer über ein Nachbesserungsvolumen von rund 123,6 Mio. Euro. Verlässliche Aussagen zu möglichen Zuflüssen aus laufenden Spruchverfahren seien jedoch nicht möglich.

Parallel setzt das Unternehmen sein Aktienrückkaufprogramm fort. Vom 28. Juli bis 4. August wurden 14.414 eigene Aktien erworben; seit Beginn des Programms im Juni summiert sich die Zahl auf 136.036 Stück. Der ausführliche Halbjahresbericht soll Ende August veröffentlicht werden.

Die Scherzer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 2,67EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.