ZEAL Network auf Rekordkurs: Montega sieht deutliches Kurspotenzial**

Besonders dynamisch entwickelte sich das zweite Quartal. Der Umsatz lag bei 67,5 Mio. Euro und damit 34 Prozent über dem Vorjahreswert. Das EBITDA kletterte auf 23,4 Mio. Euro, die Marge betrug 34,7 Prozent. ZEAL profitierte dabei von einem günstigen Jackpotumfeld, das die Spielaktivität und die Neukundengewinnung ankurbelte. Die Marketingaufwendungen stiegen um 33 Prozent, während die Zahl der Neukunden um 53 Prozent auf 385.000 zulegte. Nach Einschätzung der Montega-Analysten spricht dies für eine hohe Effizienz der Kundenakquisition.

ZEAL Network SE hat im ersten Halbjahr 2026 den höchsten Umsatz seiner Unternehmensgeschichte erzielt. Der Betreiber der Online-Lotterieplattformen LOTTO24 und Tipp24 steigerte die Erlöse gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 20 Prozent auf 121,8 Mio. Euro. Das EBITDA erhöhte sich um 10 Prozent auf 38,9 Mio. Euro. Zugleich gewann das Unternehmen deutlich mehr Kunden: Die Zahl der registrierten Neukunden stieg um 32 Prozent auf 659.000 und erreichte damit ein Rekordniveau.

Ein wichtiger Indikator für die Marktstellung ist das Transaktionsvolumen im Lotto-Geschäft. Im zweiten Quartal erreichte es 327,9 Mio. Euro, was einem Anteil von 14,8 Prozent am Gesamtspielvolumen des Deutschen Lotto- und Totoblocks entsprach. Montega wertet diese Entwicklung als mögliches Rekordniveau und sieht darin einen Beleg für den kontinuierlichen Ausbau der Position im deutschen Online-Lotteriemarkt. Im ersten Halbjahr stieg das Lotterie-Transaktionsvolumen insgesamt um 13 Prozent auf 595,9 Mio. Euro. Die Zahl der monatlich aktiven Lotteriekunden erhöhte sich um 9 Prozent auf 1,653 Millionen.

Auch die Diversifizierung des Geschäfts schreitet voran. Mit der im April gestarteten Traumautoverlosung ergänzte ZEAL sein Portfolio um eine dritte Soziallotterie. Die Traumhausverlosung entwickelte sich ebenfalls positiv. Im Games-Geschäft stiegen die monatlich aktiven Nutzer um 34 Prozent auf 35.000; der Umsatz wuchs um 17 Prozent auf 7,8 Mio. Euro.

Die Jahresprognose für das EBITDA von 70 bis 75 Mio. Euro wurde bestätigt. Sie berücksichtigt bereits Transaktionskosten im mittleren einstelligen Millionenbereich sowie den erwarteten Beitrag der übernommenen SevenCanyon Ltd. Die Umsatzprognose von 250 bis 260 Mio. Euro soll nach finaler Klärung der IFRS-Abbildung von SevenCanyon angepasst werden.

Montega bekräftigte die Kaufempfehlung und das Kursziel von 70 Euro für zwölf Monate. Das aktuelle Bewertungsniveau von 13,2-fachem EV/EBITDA sei angesichts der operativen Entwicklung historisch niedrig und daher nicht gerechtfertigt.

Die ZEAL Network Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,46 % und einem Kurs von 43,75EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.

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