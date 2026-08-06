Schaeffler steigert Gewinn deutlich – doch eine Baustelle bleibt

Deutlich stärker entwickelte sich das operative Ergebnis. Das EBIT vor Sondereffekten stieg im ersten Halbjahr um 14 Prozent auf 549 Millionen Euro. Die entsprechende Marge verbesserte sich von 4,1 auf 4,7 Prozent. Im zweiten Quartal lag die operative Marge bei 4,5 Prozent nach 3,5 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Schaeffler hat im ersten Halbjahr 2026 seine Profitabilität verbessert und den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt. Der Auto- und Industriezulieferer erzielte einen Umsatz von 11,667 Milliarden Euro. Damit lagen die Erlöse nominal 1,5 Prozent unter dem Vorjahreswert, währungsbereinigt jedoch 0,4 Prozent darüber. Im zweiten Quartal belief sich der Umsatz auf 5,903 Milliarden Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wachstumstreiber war insbesondere die Sparte E-Mobility. Der Umsatz erhöhte sich währungsbereinigt um 7,7 Prozent auf 2,578 Milliarden Euro. Zwar blieb das Segment mit einem bereinigten EBIT von minus 402 Millionen Euro defizitär, konnte den Verlust gegenüber dem Vorjahr aber verringern. Die Marge verbesserte sich von minus 19,3 auf minus 15,6 Prozent. Schaeffler führt dies vor allem auf höhere Volumina und eine bessere operative Leistung der Werke zurück.

Bei Bearings & Industrial Solutions stieg das bereinigte EBIT um 13,9 Prozent auf 286 Millionen Euro. Die Marge kletterte von 7,8 auf 9,0 Prozent. Auch Vehicle Lifetime Solutions steigerte den Ergebnisbeitrag und erreichte eine Marge von 15,5 Prozent. Powertrain & Chassis blieb mit 473 Millionen Euro der wichtigste Ergebnislieferant, musste wegen rückläufiger Volumina und der strategischen Portfoliobereinigung jedoch Einbußen hinnehmen.

Belastet bleibt die Liquiditätslage. Der Free Cashflow vor Zu- und Abflüssen aus Übernahmen lag bei minus 300 Millionen Euro nach minus 128 Millionen Euro im Vorjahr. Restrukturierungs- und Integrationszahlungen schlugen mit 236 Millionen Euro zu Buche. Die Nettoschulden stiegen seit Jahresende auf 5,545 Milliarden Euro. Schaeffler erwartet für 2026 weiterhin einen Umsatz zwischen 22,5 und 24,5 Milliarden Euro, eine EBIT-Marge von 3,5 bis 5,5 Prozent und einen Free Cashflow von 100 bis 300 Millionen Euro.

Parallel baut der Konzern sein Altersteilzeitangebot in Deutschland aus. Rund 1.300 Beschäftigte könnten teilnehmen. Dafür fällt 2026 ein einmaliger Aufwand von etwa 51 Millionen Euro an; positive finanzielle Effekte werden ab 2027 erwartet.

Jefferies bewertet die Aktie weiterhin mit „Buy“, senkte das Kursziel jedoch von 10,45 auf 9,45 Euro. Analystin Vanessa Jeffriess lobte das robuste Quartal und verwies auf Fortschritte bei humanoider Robotik. Diese Perspektiven reichten allerdings nicht aus, um die Belastungen im Automobilgeschäft vollständig auszugleichen. Die Elektromobilität bleibe dennoch eine wichtige Chance für die künftige Gewinnentwicklung.

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 7,515EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.

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