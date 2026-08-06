Laser-Rabatte bei Monport – Hitachi kauft Electrochaea-Patente**

Monport kündigte die letzten Tage seines „Creative Summer Sale“ an. Das Unternehmen bietet nach eigenen Angaben auf ausgewählte Lasersysteme Direktrabatte von bis zu 4.700 Euro sowie kostenloses Zubehör. Zielgruppe sind vor allem Handwerksbetriebe, Kreativschaffende, Unternehmer und kleine Unternehmen, die ihre Produktionskapazitäten vor der erwarteten Hochsaison ausbauen wollen.

Am 3. August 2026 haben zwei Meldungen aus unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen für Aufmerksamkeit gesorgt: Der Lasertechnik-Anbieter Monport verlängert beziehungsweise finalisiert seine Sommeraktion, während der insolvente Power-to-Gas-Spezialist Electrochaea einen Käufer für sein weltweites Patentportfolio gefunden hat.

Im Mittelpunkt des Angebots stehen verschiedene Faserlaser für die Metallmarkierung. Der 60-Watt-MOPA-Faserlaser GT soll detaillierte und individuell steuerbare Gravuren ermöglichen. Ergänzt wird das Sortiment durch ein 50-Watt-Modell für die Ausweitung bestehender Anwendungen sowie einen 100-Watt-Faserlaser für höhere Verarbeitungsgeschwindigkeiten und tiefere Markierungen. Die Systeme richten sich unter anderem an Hersteller personalisierter Produkte, Werbeartikel und Markenartikel sowie an industrielle Anwender.

Als weiteres Aktionsprodukt nennt Monport den Desktop-CO₂-Laser Reno 65 Pro. Das Gerät ist für das Schneiden und Gravieren von Holz, Acryl und Leder ausgelegt und soll Werkstätten bei der Herstellung von Geschenken, Beschilderungen, Dekorationsartikeln und Kleinserien unterstützen. Beim Kauf ausgewählter Maschinen der Reno-Serie erhalten Kunden zusätzliches Zubehör, darunter Drehaufsätze und Schutzbrillen. Der Drehaufsatz erweitert die Bearbeitung auf zylindrische Gegenstände wie Becher und Flaschen. Finanzielle Details zur Aktion oder Angaben zu Verkaufszahlen machte Monport nicht.

Unterdessen ist die Zukunft der Technologie von Electrochaea nach der Insolvenz des Unternehmens gesichert. Insolvenzverwalter Michael Jaffé schloss mit dem japanischen Industriekonzern Hitachi einen Kaufvertrag über das globale Patentportfolio. Die Gläubigerversammlung hat der Transaktion zugestimmt. Hitachi will die Entwicklung der Power-to-Gas-Technologie für den industriellen Einsatz fortsetzen.

Electrochaea hatte seit 2014 ein Verfahren entwickelt, bei dem überschüssiger Strom aus Wind- und Solaranlagen zur Herstellung von Wasserstoff genutzt wird. Speziell gezüchtete Archaeen wandeln Wasserstoff und Kohlendioxid anschließend in Biomethan in Erdgasqualität um. Das Gas kann unabhängig von Ort und Zeitpunkt zur Wärme- oder Treibstofferzeugung eingesetzt werden.

Trotz Demonstrationsanlagen in mehreren Ländern gelang dem Unternehmen keine kostendeckende industrielle Produktion. Eine notwendige Finanzierungsrunde scheiterte im Frühjahr 2026; Ende April folgte der Insolvenzantrag. Mit dem Verkauf an Hitachi erhält die Technologie nun einen finanzkräftigen industriellen Entwicklungspartner.

Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 81,59EUR auf Ariva Indikation (05. August 2026, 18:14 Uhr) gehandelt.