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    **Caterpillar knackt Umsatzrekord – KI-Boom lässt Aktie hochschnellen**

    **Caterpillar knackt Umsatzrekord – KI-Boom lässt Aktie hochschnellen**
    Foto: Caterpillar Inc

    **Caterpillar erreicht Umsatzrekord dank KI-Boom und starker Industrienachfrage**

    Der US-Baumaschinen- und Turbinenhersteller Caterpillar profitiert in zunehmendem Maße vom globalen Ausbau der künstlichen Intelligenz. Der dafür erforderliche enorme Strombedarf treibt die Nachfrage nach Generatoren, Motoren und Gasturbinen des Konzerns an. Gleichzeitig liefen auch die traditionellen Geschäfte mit Baumaschinen und Ausrüstung für die Bergbauindustrie deutlich besser. Caterpillar übertraf im zweiten Quartal die Erwartungen der Analysten klar – und sorgte damit an der Börse für einen kräftigen Kurssprung.

    „Dies ist das erste Mal in der Unternehmensgeschichte, dass wir in einem einzigen Quartal einen Umsatz von mehr als 20 Milliarden US-Dollar erzielt haben“, sagte Unternehmenschef Joe Creed. Die Auftragseingänge und der wachsende Auftragsbestand zeigten, dass die Dynamik in allen drei Geschäftsbereichen zunehme.

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    In den drei Monaten bis Ende Juni steigerte Caterpillar den Umsatz im Jahresvergleich um fast ein Viertel auf 20,5 Milliarden US-Dollar. Umgerechnet entspricht dies rund 17,8 Milliarden Euro. Der Nettogewinn legte sogar um knapp drei Viertel auf nahezu 3,6 Milliarden Dollar zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie, eine für den Kapitalmarkt wichtige Kennzahl, stieg von 4,72 auf 8,17 Dollar. Analysten hatten mit einem deutlich geringeren Ergebnis gerechnet.

    Besonders stark entwickelte sich die Sparte Power & Energy. Ihr Umsatz erhöhte sich um 17 Prozent auf 8,2 Milliarden Dollar. Das operative Ergebnis wuchs dabei überproportional um 30 Prozent auf mehr als zwei Milliarden Dollar. Caterpillar profitiert hier vom Bedarf der weltweit entstehenden Rechenzentren, die für den Betrieb leistungsfähiger KI-Anwendungen große Mengen an Energie benötigen. Da die Stromnetze vielerorts nicht schnell genug ausgebaut werden, kommen häufig dezentrale Energieanlagen zum Einsatz. Caterpillar liefert dafür unter anderem diesel- und gasbetriebene Generatoren sowie Gasturbinen.

    Zusätzlichen Rückenwind erhielt die Sparte durch die Nachfrage aus der Öl- und Gasindustrie. Auch die Bereiche Baumaschinen und Bergbau trugen nach Unternehmensangaben zur positiven Entwicklung bei. Konkrete Segmentzahlen wurden in den vorliegenden Angaben jedoch nicht genannt.

    Die überraschend starken Quartalszahlen unterstreichen, wie breit Caterpillar inzwischen vom weltweiten Infrastruktur- und Investitionsboom profitiert. Der Konzern gilt nicht mehr nur als klassischer Anbieter von Baggern und Muldenkippern, sondern zunehmend auch als Ausrüster der digitalen Wirtschaft. Die Aktie reagierte entsprechend deutlich: Im vorbörslichen Handel lag sie zeitweise rund elf Prozent im Plus, im frühen US-Handel betrug der Zuwachs noch etwa 5,5 Prozent. Auf Sicht von zwölf Monaten hat sich der Kurs nahezu verdoppelt.



    Caterpillar

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    ISIN:US1491231015WKN:850598
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    Die Caterpillar Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 871,1EUR auf NYSE (06. August 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.




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