Goldman Sachs verschiebt Hypoport-Anteil – bleibt über 5 Prozent**

Die jüngste Schwellenberührung datiert vom 30. Juli 2026. Zu diesem Zeitpunkt entfielen 0,10 Prozentpunkte beziehungsweise 7.087 Stimmrechte auf unmittelbar beziehungsweise zugerechnete Aktien. Weitere 5,01 Prozentpunkte wurden über verschiedene Finanzinstrumente gehalten. Insgesamt entsprach dies 351.281 Stimmrechten bei einer Gesamtzahl von 6.872.164 Stimmrechten der Hypoport SE.

Die US-Finanzgruppe The Goldman Sachs Group, Inc. hat ihre Beteiligung an der Berliner Hypoport SE erneut angepasst. Nach zwei am 4. August 2026 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen lag der gesamte meldepflichtige Anteil zuletzt bei 5,11 Prozent der Stimmrechte. Damit bleibt Goldman Sachs oberhalb der für eine Beteiligungstransparenz relevanten Schwelle von fünf Prozent.

**Goldman Sachs hält weiterhin mehr als fünf Prozent an Hypoport**

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Im Vergleich zur vorherigen Meldung verringerte sich der Gesamtanteil damit leicht von 5,19 auf 5,11 Prozent. Gleichzeitig sank der Aktienanteil von 0,24 auf 0,10 Prozent. Der über Instrumente vermittelte Anteil erhöhte sich dagegen von 4,95 auf 5,01 Prozent. Die Mitteilung weist darauf hin, dass Goldman Sachs weder von einem anderen Unternehmen beherrscht wird noch selbst andere Unternehmen kontrolliert, denen Hypoport-Stimmrechte zugerechnet werden.

Bei den Instrumenten nach § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG entfielen zum 30. Juli 2026 insgesamt 225.309 Stimmrechte beziehungsweise 3,28 Prozent auf ein Rückrufrecht und ein Nutzungsrecht. Das Rückrufrecht repräsentierte 220.302 Stimmrechte oder 3,21 Prozent, während auf das Nutzungsrecht 5.007 Stimmrechte beziehungsweise 0,07 Prozent entfielen. Hinzu kamen Instrumente nach § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG im Umfang von 118.885 Stimmrechten oder 1,73 Prozent. Darunter waren eine bis zum 31. Dezember 2030 laufende, bar abzuwickelnde Kaufoption mit 0,07 Prozent sowie ein bis zum 1. Juli 2036 laufender Barausgleichs-Swap mit 1,66 Prozent.

Bereits am 29. Juli 2026 hatte Goldman Sachs eine Veränderung auf 5,19 Prozent gemeldet. Damals entfielen 0,24 Prozent auf Aktien und 4,95 Prozent auf Instrumente. Der Gesamtanteil lag damit nur geringfügig unter dem zuvor ausgewiesenen Niveau von 5,20 Prozent, obwohl sich die Zusammensetzung verändert hatte.

Die Meldungen dokumentieren somit vor allem eine Verschiebung innerhalb der Beteiligungsstruktur: Goldman Sachs hält weniger Aktien, verfügt aber weiterhin über ein umfangreiches Engagement über Finanzinstrumente. Eine Aussage über strategische Absichten oder eine geplante Übernahme lässt sich aus den Pflichtmitteilungen allein nicht ableiten. Hypoport ist im Bereich der digitalen Plattformen für die Finanz- und Immobilienwirtschaft tätig.

Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 84,90EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:55 Uhr) gehandelt.

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