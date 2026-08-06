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    **Krypto-Paukenschlag: Boerse Stuttgart bündelt Kräfte – DeFi vor Zahlen**

    **Boerse Stuttgart bündelt Krypto-Infrastruktur – DeFi Technologies kündigt Quartalsbericht an**

    Die Boerse Stuttgart Group baut ihre Position im europäischen Markt für Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte aus. Nach Abschluss des Inhaberkontrollverfahrens haben Boerse Stuttgart Digital und tradias ihren Zusammenschluss vollzogen. Unter dem Namen Boerse Stuttgart Digital entsteht damit ein voll regulierter Anbieter, der die gesamte Wertschöpfungskette digitaler Assets abdecken soll – vom Handel über die Verwahrung und das Staking bis hin zur Tokenisierung. tradias bleibt als Marke für den Handelsbereich bestehen.

    Die neue Unternehmenseinheit beschäftigt rund 300 Mitarbeiter und verfügt über Hauptsitze in Stuttgart und Frankfurt. Weitere Standorte befinden sich unter anderem in Athen, Beirut, Berlin, Dubai, Madrid, Mailand und Ljubljana. Ziel ist es, Finanzinstituten in Europa eine integrierte und skalierbare Infrastruktur anzubieten, über die diese ihren Kunden regulierten Zugang zu Kryptowährungen und digitalen Assets ermöglichen können.

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    Geführt wird das Unternehmen von einem gemeinsamen Management-Team. Christopher Beck, Gründer von tradias, und Dr. Ulli Spankowski, bisheriger CEO von Boerse Stuttgart Digital, übernehmen die Positionen der Co-CEOs. Roman Schmidt wird Chief Commercial Officer. Jan Munz bleibt Chief Operating Officer, Dennis Winter Chief Technology Officer. Michael Reinhard übernimmt die Funktion des Chief Digital Assets Officer und soll gemeinsam mit Spankowski im Group Executive Committee der Boerse Stuttgart Group das Geschäft mit digitalen Vermögenswerten verantworten.

    Boerse Stuttgart Digital gilt als größtes Krypto- und Digital-Asset-Geschäft innerhalb europäischer Börsengruppen. Zu den institutionellen Kunden zählen unter anderem DZ Bank, DekaBank, Intesa Sanpaolo und Société Générale-FORGE. Tradias arbeitet nach Unternehmensangaben unter anderem mit flatexDEGIRO, dwpbank sowie staatlichen Institutionen in Europa zusammen. Der Zusammenschluss soll diese Kundenbeziehungen, technologischen Kompetenzen und Handelsangebote zusammenführen. Die Gruppe strebt damit die europäische Marktführerschaft unter den regulierten Infrastrukturanbietern an.

    Unterdessen bereitet das kanadische Fintech DeFi Technologies die Veröffentlichung seiner Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 vor. Der Finanzbericht für den am 30. Juni beendeten Zeitraum soll am 13. August nach Börsenschluss erscheinen. Die anschließende Telefonkonferenz für Aktionäre ist für den 14. August um 11 Uhr US-Ostküstenzeit angesetzt.

    DeFi Technologies positioniert sich als Schnittstelle zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzwirtschaft. Zum Konzern gehören unter anderem der ETP-Anbieter Valour, die Handels- und Liquiditätsplattform Stillman Digital sowie der Geschäftsbereich DeFi Alpha. Das Unternehmen verweist zugleich auf erhebliche Risiken: Dazu zählen regulatorische Unsicherheiten, starke Preisschwankungen digitaler Vermögenswerte, die Entwicklung des DeFi-Marktes und die Akzeptanz eigener Anlageprodukte.



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    ETH / USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 1.910USD auf CryptoCompare Index (06. August 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.




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