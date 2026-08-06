voestalpine mit Gewinnsprung – Sondereffekte treiben Ergebnis

Die Entwicklung war allerdings wesentlich von Einmaleffekten geprägt. Insgesamt wirkten sich positive und negative Sondereffekte im EBITDA mit rund 100 Millionen Euro aus. Hintergrund waren unter anderem der Verkauf der voestalpine BÖHLER Profil sowie laufende Reorganisationsmaßnahmen in der High Performance Metals Division. Auch der Free Cashflow von 224 Millionen Euro profitierte mit etwa 150 Millionen Euro vom Verkaufserlös.

Die voestalpine AG ist solide in das Geschäftsjahr 2026/27 gestartet. Im ersten Quartal von April bis Juni stieg der Umsatz um 2,4 Prozent auf rund 4,0 Milliarden Euro. Deutlich stärker legten die Ergebniskennzahlen zu: Das EBITDA erhöhte sich von 361 auf 495 Millionen Euro, das EBIT kletterte um 78,8 Prozent auf 307 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Steuern wurde mit 279 Millionen Euro mehr als verdoppelt, das Ergebnis nach Steuern stieg um 84,6 Prozent auf 196 Millionen Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des erhöhten Investitionsbedarfs, insbesondere für die Transformation der Stahlproduktion, setzte der Konzern seinen Verschuldungsabbau fort. Die Nettofinanzverschuldung lag Ende Juni bei rund 1,0 Milliarden Euro – 28,7 Prozent unter dem Vorjahreswert und 17,9 Prozent unter dem Stand zum Bilanzstichtag Ende März. Das Eigenkapital stieg auf 8,0 Milliarden Euro, die Gearing Ratio verbesserte sich auf 12,9 Prozent.

Operativ zeigte sich ein gemischtes Bild. Railway Systems entwickelte sich robust und erhielt mit einem Auftrag über 470 Millionen Euro für die Hochgeschwindigkeitsstrecke Rail Baltica den größten Einzelauftrag der Unternehmensgeschichte. Auch das Luftfahrtgeschäft blieb auf Wachstumskurs. Die Nachfrage aus Bau, Maschinenbau und Konsumgüterindustrie verharrte dagegen auf gedämpftem, aber stabilem Niveau. Der Energiebereich litt unter globalen Unsicherheiten. Besonders schwierig blieb die Lage für Automotive Components in Europa. Die Steel Division konnte hingegen dank Qualität, Liefertreue und stabiler Logistik Marktanteile in der Automobilindustrie gewinnen.

Parallel treibt voestalpine die internationale Expansion voran. In Jeffersonville, Indiana, wurde eine rund 70 Millionen Euro teure Anlage für Längsträger von Lastkraftwagen eröffnet. In Kanada entsteht zudem ein Werk für Spezialgleislösungen. Die Beschäftigtenzahl sank infolge der Restrukturierungen um 1,8 Prozent auf 48.640 Vollzeitäquivalente.

Bei der Dekarbonisierung liegen die Elektrolichtbogenofen-Projekte in Linz und Donawitz nach Unternehmensangaben im Zeit- und Budgetplan. Für Donawitz wurde eine zusätzliche Investition von rund 100 Millionen Euro genehmigt. Der Ausblick bleibt unverändert: Für 2026/27 erwartet voestalpine ein EBITDA zwischen 1,60 und 1,85 Milliarden Euro.

Die voestalpine Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 47,22EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.