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    **All for One: Schwache Zahlen – doch Übernahmeangebot mit 95,5% Prämie**

    **All for One: Schwaches Ergebnis, Kostenprogramm und Übernahmeangebot prägen Geschäftsjahr**

    Die All for One Group SE hat nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 ein gemischtes Bild vorgelegt. Der Umsatz blieb trotz der erstmaligen Einbeziehung der im März übernommenen apsolut Group nahezu stabil bei 379,6 Mio. Euro, nach 380,4 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum. Organisch belasteten die schwache Konjunktur im deutschsprachigen Raum und die daraus resultierende Zurückhaltung bei IT-Investitionen das Geschäft. Projekte wurden verschoben, zudem sank die Auslastung im Consulting.

    Die Entwicklung der Geschäftsbereiche verlief uneinheitlich. Cloud und Services legten um 4 Prozent auf 115,6 Mio. Euro zu. Die wiederkehrenden Erlöse stiegen leicht auf 201,0 Mio. Euro und erreichten damit 53 Prozent des Gesamtumsatzes. Dagegen gingen die Erlöse aus Software und Support um 8 Prozent auf 100,9 Mio. Euro zurück. Der Consulting-Umsatz erhöhte sich trotz des schwierigen Umfelds um 2 Prozent auf 163,1 Mio. Euro – maßgeblich unterstützt durch den erweiterten Konsolidierungskreis.

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    Deutlich stärker als der Umsatz geriet die Profitabilität unter Druck. Das EBIT vor M&A-Effekten fiel auf minus 9,3 Mio. Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Gewinn von 17,5 Mio. Euro erzielt worden war. Die entsprechende Marge sank von 4,6 auf minus 2,4 Prozent. Maßgeblich verantwortlich waren Einmalaufwendungen im Zusammenhang mit dem Effizienz- und Reorganisationsprogramm „Precision“. Bereinigt um Sondereffekte lag das EBIT vor M&A-Effekten bei 10,9 Mio. Euro beziehungsweise einer Marge von 2,9 Prozent.

    Das dritte Quartal war besonders schwach: Das EBIT vor M&A-Effekten belief sich auf minus 16,2 Mio. Euro. Insgesamt rutschte das Periodenergebnis auf minus 12,2 Mio. Euro; das Ergebnis je Aktie betrug minus 2,63 Euro. Die Bilanz wurde durch die Übernahme, die Dividendenausschüttung, Aktienrückkäufe und den Verlust belastet. Die Eigenkapitalquote sank auf 22 Prozent, während die Nettoverschuldung auf 104,6 Mio. Euro stieg. Die liquiden Mittel lagen bei 62,3 Mio. Euro.

    Mit „Precision“ will All for One die jährliche Kostenbasis ab Herbst 2026 um rund 20 Mio. Euro senken. Die Umsetzung ist nach Unternehmensangaben weitgehend abgeschlossen; die Einmalaufwendungen liegen mit rund 20 Mio. Euro im erwarteten Rahmen. Die Prognose für 2025/26 wurde bestätigt: Der Umsatz soll 500 bis 530 Mio. Euro erreichen, das EBIT vor M&A-Effekten bei null plus/minus 5 Mio. Euro liegen.

    Zusätzliche Dynamik erhält die Situation durch das freiwillige Übernahmeangebot von VINCI Energies. Geboten werden 67,50 Euro je Aktie, eine Prämie von 95,5 Prozent auf den Schlusskurs vom 15. Juli. Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen die Transaktion, die eine Mindestannahmeschwelle von 75 Prozent und behördliche Freigaben voraussetzt.

    Parallel meldete Ben Durham zugerechnete 3,05 Prozent der Stimmrechte. Die Beteiligung entfällt auf Decagon Asset Management LLP. Instrumente hält der Meldepflichtige nicht. Der Vollzug der Übernahme wird im vierten Quartal 2025/26 erwartet; anschließend könnte ein Delisting geprüft werden.



    All for One Group

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    ISIN:DE0005110001WKN:511000
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    Die All for One Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 67,70EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:54 Uhr) gehandelt.




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