Brookfield kontrolliert 77,2 % der Deutsche EuroShop – Oaktree bei null

Brookfield werden insgesamt 58.450.367 Stimmrechte zugerechnet. Bezogen auf die Gesamtzahl von 75.743.854 Stimmrechten entspricht dies einem Anteil von 77,2 Prozent. Finanzinstrumente, die zusätzliche Stimmrechte vermitteln könnten, weist Brookfield nicht aus. Die Beteiligung wird nicht direkt von der Brookfield Corporation gehalten, sondern über eine umfangreiche Beteiligungskette. Als unmittelbarer beziehungsweise maßgeblicher Anteilseigner wird die Hercules BidCo GmbH genannt. Daneben führt die Mitteilung die Kommanditgesellschaft ARENA Vermögensverwaltung sowie die DESAG Vermögensverwaltung als Aktionäre mit mindestens drei Prozent Stimmrechtsanteil auf.

Bei der Aktionärsstruktur der Deutsche EuroShop SE kommt es zu einer grundlegenden Verschiebung. Wie aus zwei am 5. August 2026 veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG hervorgeht, hält die kanadische Brookfield Corporation künftig mittelbar 77,2 Prozent der Stimmrechte an dem auf Einkaufszentren spezialisierten Immobilienunternehmen. Die Schwellenberührung erfolgte am 31. Juli 2026.

Parallel dazu fällt der bislang Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC zugerechnete Stimmrechtsanteil vollständig weg. Oaktree meldete für den 31. Juli 2026 einen Rückgang von zuvor 76,44 Prozent auf null Prozent. Auch direkte Aktienbestände oder relevante Finanzinstrumente hält der US-amerikanische Vermögensverwalter den Angaben zufolge nicht mehr.

Auslöser der Veränderung ist nach Angaben der Emittentin keine klassische Veräußerung von Deutsche-EuroShop-Aktien, sondern eine Neuordnung der Kontrolle innerhalb der beteiligten Unternehmensstruktur. Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC und ihre Tochtergesellschaft Oaktree Capital Group Holdings, L.P. verloren demnach die Kontrolle über die Oaktree Capital Holdings LLC, die zuvor unter dem Namen Atlas OCM Holdings LLC firmierte. Hintergrund war eine Neuverteilung der Stimmrechte in dieser Gesellschaft sowie die anschließende Übertragung ihrer Anteile an eine nicht kontrollierte Gesellschaft.

Brookfield erklärt den eigenen Stimmrechtszuwachs mit einer mittelbaren Erhöhung der Beteiligung an der Oaktree Capital Holdings LLC. Diese resultierte aus einer unmittelbaren Stimmrechtsverschiebung zugunsten der von Oaktree New Holdings, LLC ausgegebenen Aktien der Klasse A. Über die Kette zahlreicher Gesellschaften wird die Beteiligung schließlich der Hercules BidCo GmbH und damit Brookfield zugerechnet.

Die Meldungen dokumentieren damit vor allem einen Wechsel der Beherrschungsverhältnisse innerhalb der Investorenstruktur. Eine Aussage über eine Veränderung der operativen Strategie oder über einen direkten Aktienkauf durch Brookfield enthält die Veröffentlichung nicht.

Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 18,46EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.

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