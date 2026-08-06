Aurubis überrascht mit Gewinnsprung – Prognose am oberen Ende**

In den ersten neun Monaten stieg das operative EBT im Jahresvergleich um 31 Prozent auf 374 Millionen Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte von 462 auf 570 Millionen Euro zu. Allein im dritten Quartal erzielte Aurubis ein operatives EBT von 149 Millionen Euro – rund 160 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch gegenüber dem zweiten Quartal, in dem 121 Millionen Euro erreicht wurden, bedeutete dies eine deutliche Verbesserung.

Aurubis wird nach einem überraschend starken dritten Quartal zuversichtlicher. Der Hamburger Kupfer- und Multimetallkonzern erwartet für das Geschäftsjahr 2025/26 nun ein operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) am oberen Ende der bisherigen Prognosespanne von 425 bis 525 Millionen Euro. Die Prognose wurde damit formal bestätigt, die Erwartung innerhalb des Korridors jedoch angehoben.

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Rückenwind erhielt das Geschäft vor allem von höheren Metallpreisen, insbesondere bei Edelmetallen. Zudem stiegen die Erlöse aus dem Verkauf von Schwefelsäure sowie die Einnahmen aus der Verarbeitung von Recyclingmaterialien. Auch das Geschäft mit Kupferprodukten entwickelte sich positiv. Die hohe Auslastung der Produktionsanlagen unterstützte die Ergebnisentwicklung zusätzlich. Im Vorjahreszeitraum hatte ein geplanter Großstillstand am bulgarischen Standort die Vergleichsbasis belastet. Der Umsatz erhöhte sich laut vorläufigen Angaben um rund 40 Prozent auf 6,45 Milliarden Euro.

Beide Segmente trugen zur Verbesserung bei. Im Bereich Multimetal Recycling vervielfachte sich das operative EBT nach neun Monaten von 36 auf 87 Millionen Euro. Das größere Segment Custom Smelting & Products steigerte sein Ergebnis von 342 auf 355 Millionen Euro. Der operative Kapitalrenditeindikator ROCE kletterte zum 30. Juni auf 9,4 Prozent nach 9,1 Prozent im Vorjahr und 8,1 Prozent im Vorquartal. Für das Gesamtjahr peilt Aurubis weiterhin 10 bis 12 Prozent an.

Fortschritte macht das Unternehmen auch bei seiner Investitionsagenda. Rund 90 Prozent des strategischen Programms im Umfang von etwa 1,7 Milliarden Euro sind umgesetzt. In Hamburg nahm Aurubis im Juli die 190 Millionen Euro teure Recyclinganlage Complex Recycling Hamburg in Betrieb. In den USA befindet sich die Sekundärhütte Aurubis Richmond weiterhin in einer verlängerten Anlaufphase. Phase eins soll im Geschäftsjahr 2026/27, Phase zwei im Folgejahr abgeschlossen werden. In Bulgarien steht zudem die Erweiterung der Elektrolyse bevor. Sie soll die Kapazität für raffiniertes Kupfer um 50 Prozent auf 340.000 Tonnen erhöhen.

Der Netto-Cashflow war nach neun Monaten mit 28 Millionen Euro negativ. Ursache waren unter anderem vorübergehend höhere Vorräte an Zwischenprodukten im Zuge der bulgarischen Inbetriebnahme. Aurubis verweist auf unterjährige Schwankungen und erwartet im weiteren Jahresverlauf einen Ausgleich.

Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 193,1EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.

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