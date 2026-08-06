🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    **Aurubis überrascht mit Gewinnsprung – Prognose am oberen Ende**

    **Aurubis überrascht mit Gewinnsprung – Prognose am oberen Ende**
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    **Aurubis steuert auf obere Prognosegrenze zu**

    Aurubis wird nach einem überraschend starken dritten Quartal zuversichtlicher. Der Hamburger Kupfer- und Multimetallkonzern erwartet für das Geschäftsjahr 2025/26 nun ein operatives Ergebnis vor Steuern (EBT) am oberen Ende der bisherigen Prognosespanne von 425 bis 525 Millionen Euro. Die Prognose wurde damit formal bestätigt, die Erwartung innerhalb des Korridors jedoch angehoben.

    In den ersten neun Monaten stieg das operative EBT im Jahresvergleich um 31 Prozent auf 374 Millionen Euro. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte von 462 auf 570 Millionen Euro zu. Allein im dritten Quartal erzielte Aurubis ein operatives EBT von 149 Millionen Euro – rund 160 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Auch gegenüber dem zweiten Quartal, in dem 121 Millionen Euro erreicht wurden, bedeutete dies eine deutliche Verbesserung.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Aurubis AG!
    Long
    179,11€
    Basispreis
    1,40
    Ask
    × 13,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    204,46€
    Basispreis
    1,44
    Ask
    × 13,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Rückenwind erhielt das Geschäft vor allem von höheren Metallpreisen, insbesondere bei Edelmetallen. Zudem stiegen die Erlöse aus dem Verkauf von Schwefelsäure sowie die Einnahmen aus der Verarbeitung von Recyclingmaterialien. Auch das Geschäft mit Kupferprodukten entwickelte sich positiv. Die hohe Auslastung der Produktionsanlagen unterstützte die Ergebnisentwicklung zusätzlich. Im Vorjahreszeitraum hatte ein geplanter Großstillstand am bulgarischen Standort die Vergleichsbasis belastet. Der Umsatz erhöhte sich laut vorläufigen Angaben um rund 40 Prozent auf 6,45 Milliarden Euro.

    Beide Segmente trugen zur Verbesserung bei. Im Bereich Multimetal Recycling vervielfachte sich das operative EBT nach neun Monaten von 36 auf 87 Millionen Euro. Das größere Segment Custom Smelting & Products steigerte sein Ergebnis von 342 auf 355 Millionen Euro. Der operative Kapitalrenditeindikator ROCE kletterte zum 30. Juni auf 9,4 Prozent nach 9,1 Prozent im Vorjahr und 8,1 Prozent im Vorquartal. Für das Gesamtjahr peilt Aurubis weiterhin 10 bis 12 Prozent an.

    Fortschritte macht das Unternehmen auch bei seiner Investitionsagenda. Rund 90 Prozent des strategischen Programms im Umfang von etwa 1,7 Milliarden Euro sind umgesetzt. In Hamburg nahm Aurubis im Juli die 190 Millionen Euro teure Recyclinganlage Complex Recycling Hamburg in Betrieb. In den USA befindet sich die Sekundärhütte Aurubis Richmond weiterhin in einer verlängerten Anlaufphase. Phase eins soll im Geschäftsjahr 2026/27, Phase zwei im Folgejahr abgeschlossen werden. In Bulgarien steht zudem die Erweiterung der Elektrolyse bevor. Sie soll die Kapazität für raffiniertes Kupfer um 50 Prozent auf 340.000 Tonnen erhöhen.

    Der Netto-Cashflow war nach neun Monaten mit 28 Millionen Euro negativ. Ursache waren unter anderem vorübergehend höhere Vorräte an Zwischenprodukten im Zuge der bulgarischen Inbetriebnahme. Aurubis verweist auf unterjährige Schwankungen und erwartet im weiteren Jahresverlauf einen Ausgleich.



    Aurubis

    +0,58 %
    +10,29 %
    +7,42 %
    +2,90 %
    +109,05 %
    +128,66 %
    +149,16 %
    +308,74 %
    +1.741,07 %
    ISIN:DE0006766504WKN:676650
    Aurubis direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 193,1EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    **Aurubis überrascht mit Gewinnsprung – Prognose am oberen Ende** **Aurubis steuert auf obere Prognosegrenze zu** Aurubis wird nach einem überraschend starken dritten Quartal zuversichtlicher. Der Hamburger Kupfer- und Multimetallkonzern erwartet für das Geschäftsjahr 2025/26 nun ein operatives Ergebnis vor …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     