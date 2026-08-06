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    Swiss Re steigert Gewinn deutlich – und verschärft den Sparkurs

    Swiss Re steigert Gewinn deutlich – und verschärft den Sparkurs
    Foto: Ennio Leanza - dpa

    **Swiss Re steigert Halbjahresgewinn und verschärft Sparkurs**

    Swiss Re hat im ersten Halbjahr 2026 den Gewinn deutlich gesteigert. Der Rückversicherer erzielte einen Konzerngewinn von 2,8 Mrd. US-Dollar – 9% mehr als im Vorjahreszeitraum. Im zweiten Quartal belief sich der Überschuss auf 1,3 Mrd. Dollar. Damit sieht sich der Konzern auf Kurs, sein Jahresziel von 4,5 Mrd. Dollar zu erreichen.

    Zum Ergebnis trugen alle drei Geschäftseinheiten bei. Das versicherungstechnische Ergebnis stieg um 15% auf 3,5 Mrd. Dollar, obwohl der Versicherungsumsatz wegen geringerer Beiträge im Schaden- und Haftpflichtgeschäft um 3% auf 20,3 Mrd. Dollar sank. Die Eigenkapitalrendite lag mit 22,7% leicht unter dem Vorjahreswert von 23,0%. Das Anlageportfolio erwirtschaftete eine Rendite von 4,0%; die Umlaufrendite verbesserte sich auf 4,2%.

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    Besonders stark entwickelte sich die Schaden- und Haftpflichtrückversicherung (P&C Re). Der Gewinn stieg um 18% auf 1,4 Mrd. Dollar. Der Schaden-Kosten-Satz verbesserte sich von 81,1 auf 76,7%. Dazu trugen eine geringe Belastung durch Naturkatastrophen sowie diszipliniertes Underwriting bei. Die Naturkatastrophenschäden beliefen sich auf 169 Mio. Dollar, deutlich weniger als das für das Halbjahr veranschlagte Budget. Für das Gesamtjahr strebt P&C Re einen Schaden-Kosten-Satz von unter 85% an.

    Bei den Vertragserneuerungen zur Jahresmitte hielt Swiss Re an einer vorsichtigen Zeichnungspolitik fest. Das erneuerte Prämienvolumen betrug 4,5 Mrd. Dollar. Nominal sanken die Preise um 1,2%; unter Berücksichtigung höherer Schadenerwartungen ergab sich ein Nettopreisrückgang von 5,3%. Die Neugeschäftsprofitabilität ging angesichts des anspruchsvollen Marktumfelds zurück.

    Corporate Solutions steigerte den Gewinn um 14% auf 490 Mio. Dollar. Der Schaden-Kosten-Satz sank auf 86,1%. Wachstum verspricht sich die Einheit von neuen exklusiven Partnerschaften in Indien und Mexiko mit Bajaj General Insurance beziehungsweise GNP Seguros. Damit sollen internationale Versicherungsprogramme und Industrieversicherungen ausgebaut werden.

    Life & Health Reinsurance (L&H Re) erhöhte den Gewinn um 21% auf 1,0 Mrd. Dollar. Eine günstige Sterblichkeitsentwicklung in den USA und robuste Margen im Bestandsgeschäft stützten das Ergebnis. Der Versicherungsumsatz wuchs um 6% auf 8,4 Mrd. Dollar.

    Zudem hebt Swiss Re sein Sparziel an: Bis 2028 sollen die Betriebskosten um 500 Mio. Dollar sinken, statt wie bisher geplant um 300 Mio. Dollar bis 2027. Die SST-Solvenzquote lag bei geschätzten 264%. Beim Aktienrückkauf über 1,5 Mrd. Dollar waren Ende Juli rund 60% umgesetzt. Im Management folgt Velina Peneva als L&H-Re-Chefin auf Paul Murray; Martin Zingg übernimmt den Posten des Group CIO.



    Swiss Re

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    ISIN:CH0126881561WKN:A1H81M
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    Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 145,3EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.






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