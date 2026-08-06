Rational wächst währungsbereinigt um acht Prozent – Gewinn legt zu**

Wichtigste Wachstumstreiber waren die europäischen Märkte. In Europa außerhalb Deutschlands stieg der Umsatz um neun Prozent. Besonders positiv entwickelten sich Skandinavien, Österreich, Spanien und Frankreich. Auch in Deutschland legten die Erlöse um neun Prozent zu. In Nordamerika wuchs der Umsatz trotz des schwachen US-Dollars nominal nur um ein Prozent, währungsbereinigt jedoch um mehr als zehn Prozent. Belastend blieb die Entwicklung in Asien: Der Umsatz sank dort um zwei Prozent, bereinigt um Währungseffekte ergab sich allerdings ein Zuwachs von vier Prozent. Ausschlaggebend für den Rückgang war vor allem der chinesische Markt, während Japan weiterhin solide wuchs.

Der Großküchenhersteller Rational bleibt trotz hoher politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten auf Wachstumskurs. Im zweiten Quartal 2026 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 323,9 Millionen Euro – vier Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Nach den ersten sechs Monaten beliefen sich die Erlöse auf 641,5 Millionen Euro, ein Plus von sechs Prozent. Währungsbereinigt lag das Wachstum sogar bei rund acht Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Beide Produktgruppen trugen zur positiven Entwicklung bei. Der Umsatz mit den multifunktionalen Kochsystemen der Reihe iVario erhöhte sich um 14 Prozent auf 79,4 Millionen Euro. Die größere Produktgruppe iCombi wuchs um fünf Prozent auf 562,2 Millionen Euro.

Beim Ergebnis profitierte Rational im zweiten Quartal deutlich von der Erstattung US-amerikanischer IEEPA-Zölle in Höhe von rund 14 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg um 16 Prozent auf 94 Millionen Euro. Die EBIT-Marge verbesserte sich dadurch von 26,1 auf 29,0 Prozent. Der Quartalsüberschuss erhöhte sich um 15 Prozent auf 73,1 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,43 Euro.

Auf Halbjahressicht kletterte das EBIT um elf Prozent auf 169,9 Millionen Euro. Die operative Marge erreichte 26,5 Prozent nach 25,3 Prozent im Vorjahr. Ohne den positiven Einmaleffekt aus der Zollrückerstattung hätte sie laut Finanzvorstand Jörg Walter bei 24,3 Prozent gelegen. Höhere Material-, Logistik- und Zollkosten bleiben damit ein Belastungsfaktor.

Rational beschäftigte Ende Juni weltweit 2.913 Menschen, rund 120 mehr als zwölf Monate zuvor. Der Ausbau konzentrierte sich insbesondere auf den Vertrieb.

Für das Gesamtjahr bestätigte der Vorstand seine Prognose einer EBIT-Marge zwischen 25 und 26 Prozent. Ein hoher Auftragseingang und ein gestiegener Auftragsbestand sollen das Wachstum im zweiten Halbjahr stützen.

Die Rational Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 679,5EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:57 Uhr) gehandelt.

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