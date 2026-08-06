SAF-HOLLAND: Gewinn +75 %, Cashflow vervielfacht – Ausblick bestätigt

Wachstumstreiber waren vor allem die Regionen EMEA und Asien-Pazifik (APAC). In EMEA kletterte der Umsatz auf 467,3 Millionen Euro, nach 441,9 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. APAC setzte den dynamischen Wachstumskurs fort und erzielte 113,9 Millionen Euro, verglichen mit 103,1 Millionen Euro im Vorjahr. Organisch betrug das Wachstum dort 20,2 Prozent, insbesondere getragen von einer starken Trailernachfrage in Indien und Australien.

Bessenbach – Der Nutzfahrzeugzulieferer SAF-HOLLAND hat im ersten Halbjahr 2026 Umsatz, operative Profitabilität und Cashflow gesteigert. Trotz eines weiterhin uneinheitlichen Marktumfelds erhöhte sich der Konzernumsatz um 1,6 Prozent auf 905,7 Millionen Euro. Währungseffekte belasteten dabei die Entwicklung: Bereinigt um diese Einflüsse lag das Wachstum bei 4,7 Prozent. Im zweiten Quartal stiegen die Erlöse um 2,6 Prozent auf 454,0 Millionen Euro.

In Amerika gingen die Erlöse dagegen von 346,5 Millionen auf 324,5 Millionen Euro zurück. Organisch fiel der Rückgang mit 1,3 Prozent jedoch moderat aus. Die Nachfrage in den nordamerikanischen Nutzfahrzeugmärkten blieb verhalten.

Nach Kundengruppen entwickelte sich das Erstausrüstungsgeschäft mit Trailerherstellern besonders positiv. Der Umsatz stieg auf 459,1 Millionen Euro, womit dieses Segment 50,7 Prozent zum Konzernumsatz beitrug. Das Geschäft mit Truckherstellern schrumpfte hingegen auf 101,8 Millionen Euro. Der Ersatzteilbereich erwies sich erneut als stabilisierendes Element. Zwar sanken die Erlöse währungsbedingt leicht auf 344,8 Millionen Euro, organisch legte das Geschäft jedoch um 1,9 Prozent zu.

Operativ verbesserte SAF-HOLLAND die Ergebnisse. Das bereinigte EBIT stieg um 3,6 Prozent auf 85,9 Millionen Euro, die entsprechende Marge erhöhte sich von 9,3 auf 9,5 Prozent. Im zweiten Quartal erreichte die bereinigte EBIT-Marge 9,6 Prozent. Skaleneffekte, eine verbesserte Kostenstruktur und Effizienzmaßnahmen unterstützten die Entwicklung. Nach Unternehmensangaben konnten alle drei Regionen ihre Profitabilität steigern.

Deutlich stärker wuchs der Periodenüberschuss. Das den Aktionären zurechenbare Ergebnis erhöhte sich um 75 Prozent auf 42,0 Millionen Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg von 0,83 auf 1,24 Euro. Dazu trug neben dem operativen Geschäft ein verbessertes Finanzergebnis bei, das sich von minus 32,3 Millionen auf minus 11,0 Millionen Euro verbesserte.

Besonders kräftig legte der freie operative Cashflow zu. Er erreichte 65,8 Millionen Euro nach 9,1 Millionen Euro im Vorjahr. Ausschlaggebend waren die höhere Ertragskraft und ein geringerer Mittelabfluss aus dem Nettoumlaufvermögen.

Für 2026 bestätigt SAF-HOLLAND den Ausblick. Bei stabilen Wechselkursen wird ein Umsatz zwischen 1,7 und 1,85 Milliarden Euro erwartet. Die bereinigte EBIT-Marge soll 9 bis 10 Prozent erreichen, die Investitionsquote höchstens 3 Prozent betragen.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,96 % und einem Kurs von 21,10EUR auf Lang & Schwarz (06. August 2026, 07:56 Uhr) gehandelt.